Подростку грозит до 7 лет тюрьмы за передачу банковских реквизитов мошенникам

Закон и Порядок
198

В Генпрокуратуре напомнили, что  в этом году была введена уголовная ответственность за «дропперство» – передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С момента вступления закона по вопросам оптимизации уголовного законодательствав стране уже зарегистрировано 7 уголовных дел по указанной статье, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Так, в городе Астана начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана.

За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Такие последствия распространяются и к иностранцам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

"Вместе с тем, в соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы.

 

#Генпрокуратура #мошенники #подросток

