В Жетысайский районный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о незаконном списании средств с его банковского счета.

"Выяснилось, что несовершеннолетний родственник заявителя играл на мобильном телефоне в игру Free Fire, когда с ним связался неизвестный. Во время игры подозреваемый, обещая различные "бонусы" и "выигрыши", обманным путем выманил у подростка данные банковской карты и SMS-код, поступивший на телефон", - говорится в публикации.

В результате со счета потерпевшего переводом было списано 380 000 тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции 20-летний житель города Шымкент. У подозреваемого изъяты 5 мобильных телефонов, через игру он связывался с более чем с 60 подростками и получил деньги от более 20 из них.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям.