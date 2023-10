Подружить людей и роботов

В ходе брифинга на площадке СЦК директор департамента развития отрасли IT-технологий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Ерсултан Ерманов сообщил, что мероприятие по традиции собрало самых успешных казахстанских и зарубежных экспертов в IT-сфере. Всего 30 тыс. участников, включая делегации из 30 стран, представителей более 300 IT-компаний, 450 спикеров, свыше 100 инвесторов и «бизнес-ангелов», а также более 150 стартапов. Тема нынешнего года – «Искусственный и человеческий интеллект: правильный баланс».

– Традиционно открытие Digital Bridge 2023 прошло в формате пленарного заседания с участием Президента Казах­стана Касым-Жомарта Токаева, – подчеркнул Ерсултан Ерманов. – Открывая форум, Глава государства, в частности, сказал, что за последние пять лет это мероприятие стало крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения новейших тенденций и перспектив развития IT-индустрии.

В рамках форума прошли 55 панельных сессий, заседаний «круг­лых столов» и презентаций в формате keynote. Участники обменялись мнениями по важнейшим темам: развитие Казахстана как IT-страны, будущее креативной индустрии, применение GPT в образовании, Smart city, новые перспективы для женщин в цифровой экономике, развитие венчурных рынков, прогресс в космической связи, влияние 5G на цифровую трансформацию, тренды No-Code, взаимодействие ИИ и демократии и другим.

Представители госорганов, крупных компаний, международных технопарков и различных организаций подписали 29 документов, направленных на развитие IT-инноваций. МЦРИАП заключило три меморандума, в том числе с фондом ICPC о проведении чемпионата мира по программированию в 2024 году в Казахстане.

Международный технопарк Astana Hub подписал восемь меморандумов, направленных на развитие экосистемы технологических стартапов в Центральной Азии и венчурного рынка Казахстана.

Уникальным событием Digital Bridge 2023 стала съемка реалити-шоу о стартапах Meet the Drapers. На форуме сняли первый эпизод 7-го сезона американского реалити-шоу, где четыре казахстанских стартапа представили свои продукты на суд инвесторов, чтобы побороться за шанс получить инвестиции в размере 1 млн долларов.

– В этом году они впервые провели съемку в Центральной Азии. Тим Дрейпер высоко оценил прогресс Казахстана в цифровой сфере, отметив работу министерства, и подчеркнул важную роль Astana Hub в формировании сильного сообщества стартапов и его положительное воздействие на молодежь, – проинформировал Ерсултан Ерманов.

В рамках форума также впервые состоялся саммит Google for Startups. Представители 15 стран – партнеров компании, участвующих в программе акселерации Google for Startups, прибыли в Казахстан, где провели собственное экспертное мероприятие. Это стало логическим развитием успешного сотрудничества между Google for Startups и Astana Hub в рамках Silkway Accelerator. Через эту программу, по словам спикера, прошло 37 стартапов из нашего региона, их общая оценка составляет 400 млн долларов.

В дни Digital Bridge 2023 работала ярмарка вакансий Job Fair, на которой было представлено более 500 вакансий от 20 крупных компаний. Возможность посетить ярмарку онлайн была у любого желающего из любой точки мира.

По словам директора офиса образовательных программ Astana Hub Даулета Беймурзинова, самым захватывающим и долгожданным мероприятием Digital Bridge 2023 стал Astana Hub Battle – одна из крупнейших стартап-битв в мире IT.

В батле участвовали более 200 IT-компаний из Центральной Евразии. Его победителем стал проект MyMind, цель которого – обнаружить деменцию на ранней стадии. Лучшими были признаны: платформа Qtap, предлагающая впечатляющий функционал социальной сети, конструктора сайтов и онлайн-платежей в единой экосистеме, проект Beksar, позволяющий оцифровать данные торговой точки с помощью ноутбука или смартфона, сервис MyStory, специализирующийся на создании индивидуальных сказок для детей.

Звание самого инновационного стартапа досталось Porte – замене магнитных ключей в отелях на цифровые. Зрительскую симпатию и денежный приз в размере миллиона тенге завоевал проект Shabyt, созданный школьниками из Астаны, – разработанный ими робот способен эффективно тушить пожары в труднодоступных местах.

Стоит отметить, что на площадке Digital Bridge 2023 было организовано множество выставок и зон, где IT-предприниматели смогли представить свои проекты, рассказать о достижениях и планах, узнать мнение представителей крупных корпораций в различных отраслях и наладить деловое партнерство.