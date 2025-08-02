Хлопают дверцы, из салона высыпают взрослые и дети и кидаются всласть селфиться:­ снимать друг друга на фоне желтого ландшафта, под крупной золотой шляпкой, как под зонтом, в обнимку с мясис­тыми стеблями… Со второй половины июля и до октября социальные сети пес­трят красочными фото и видео с подсолнухами. Число любителей таких фотосессий растет столь быстро, что специалисты заговорили о новом туристичес­ком тренде.

Поля подсолнечника – визитная карточка Восточного Казахстана. В районах Алтай, Улкен Нарын, Глубоковском, Шемонаихинском, Самарском для этой культуры самые подходящие почва и климат. Поч­ти 70% всего казахстанского урожая семечек – это семечки востока.

Люди едут на базы отдыха и получают впечатления уже от самого маршрута: зеленые горы, стройные пихты, золотые посевы. Отдельное удовольствие – наблюдать за поворотом шляпок вслед за солнцем. Поля похожи на батальоны, где каждый цветок – солдат, дисцип­линированно выполняющий команды старшины.

В такие дни в Instagram полно предложений услуг фотосессий и съемок на фоне цветущих посевов. Как призналась на своей­ страничке фотограф из Усть-Каменогорска Алия Зара, для нее лето без подсолнухов – не лето. «Они пахнут детством и умеют улыбаться, – поделилась девушка любовью к золотым цветам. – Они хороши живые и нарисованные. Поэтому я не перестаю их фотографировать. Любуйтесь, ставьте лайки!»