фото из архива предприятия

Производство сельскохозяйственных агрегатов налажено на базе дилерской компании «КазАгроЭксперт», успешно действующей в регионе с 2011 года. Новое предприятие – ТОО «Завод КазАгроМаш», – запущенное в мае 2023 года, уже обрело известность на казахстанском рынке. Остаются крепкими прежде налаженные связи, появляются новые заказчики, узнавшие о высоком качестве сельскохозяйственного оборудования, адаптированного для работы на полях республики.

По словам директора завода Виталия Борко, хорошим стимулом для создания собственного производства стали государственные субсидии. Для реконструкции производственных корпусов, подключения к инженерной инфраструктуре средства были взяты из резерва ТОО «КазАгроЭксперт». На покупку нового современного технологического оборудования и станков руководство предприя­тия взяло кредит по программе поддержки субъектов малого и среднего бизнеса «Даму Өндіріс».

На производственной базе площадью 4 тыс. кв. м, ранее использовавшейся исключительно для сервисных нужд, приступили к сборке почво­обрабатывающих агрегатов. Начали с плоскорезов. Причем, подчеркивает директор завода, это не просто сборка агрегатов из импортных запчастей, а полноценное производство с высоким казахстанским содержанием, которое в некоторых агрегатах достигает 70%.

В целом вся собранная на заводе продукция наполовину состоит из отечест­венных материалов. Металл для произ­водства приобретается в Темиртау, лишь специализированные материалы завозятся из России. Кстати, все рамные конструкции изготавливают из высококачест­венной стали марки 09Г2С, втулки – из стали марки 45, «пальчики» вытачивают из изно­состойкой стали марки 30ХГСА.

Сегодня компания старается выпускать на своем заводе ранее импортировав­шееся оборудование. Так, ежемесячно из заводских цехов выходит от 30 до 60 единиц техники – это бороны, катки, плоскорезы, культиваторы, сцепки, плуги...

В минувшем году завод вышел на проект­ную мощность. В нынешнем здесь приступили к серийному произ­водству сплошных предпосевных культиваторов шириной 11 и 15 м, которые позволят фермерам рыхлить почву и уничтожать сорняки без применения химии. Начали также выпус­кать широко­захватные 12–18-метровые катки, которые будут незаменимы при подготовке почвы перед посевом. Они улучшают структуру почвы и способствуют сохранению влаги. Дисковые средние пружинные бороны будут хороши в рыхлении поч­вы, заделке растительных остатков после уборки урожая.

Как отмечает Виталий Александрович, производство необходимых и сравнительно недорогих сельскохозяйственных агрегатов непосредственно в республике дает возможность аграриям экономить на их стоимости, гарантирует стабильную доступность запасных частей со склада. Не менее важно, что техника соз­дается с учетом почв регионов и климата. Растущая востребованность кокшетауских сельхоз­агрегатов обеспечивается, по словам заводчан, американскими технологиями, немецким качеством и казахстанской сборкой.

Для технического оснащения машиностроительного производства выбраны чешские, китайские, российские сборочные линии за приемлемое соотношение цены и качества. Американская система плазменной и лазерной резки – за высокую точность в раскройке металла. Таким образом, кокшетауский завод «КазАгроМаш» успешно выпускает технику для сельского хозяйства, способствуя развитию местной промышленности.

На предприятии действуют пять цехов. К примеру, заготовительный оснащен двумя ленточнопильными станками, имеется участок гальваностегии для нанесения защитных покрытий от коррозии, установлены автоматизированные закалочные комплексы для обработки поверхностей. Далее профили отправляют на лазерный труборез, управляемый оператором.

В сварочном цехе агрегаты обретают узнаваемую форму. На следующем этапе они проходят очистку и покраску в малярном цехе. Завершающий этап – цех сборки, из которого выходит готовое к продаже прицепное сельскохозяйственное оборудование. Каждое адаптировано к тракторам различной мощности, начиная с обычного до самого большого, энергоемкого.

– Гибкость, командная работа, способность быстро адаптироваться позволяют заводским специалистам оперативно реагировать на запросы клиентов и выполнять их пожелания. Так, в ТОО «КазАгроЭксперт» успешно действует сервисная служба, которая выезжает на сборку и ремонт приобретенной у них сельхозтехники. Бывая в поле, машиностроители внимательно прислушиваются к замечаниям аграриев и обязательно учитывают все актуальные предложения. В прошлом году, к примеру, испытуемый агрегат привезли на доработку прямо с пашни. Все исправили и вернули заказчику. Лояльность клиентов – результат усилий, требующих значительных ресурсов. Поэтому нашему молодому предприятию важно не только привлекать новых покупателей, но и работать на их доверие, улучшать взаимодейст­вие, – говорит Виталий Александрович.

Одна из основных проблем, с которой сталкивается предприя­тие, – сезонность сбыта продукции. Зимой сельскохозяйственное оборудование практически не покупают, поэтому кокшетауские машиностроители вынуждены больше работать на склад.

Другой вызов – кадровый. На сегодня в ТОО трудятся 86 человек, средняя заработная плата составляет 300 тыс. тенге. Тем не менее завод испытывает проб­лему с кадрами. Больше всего не хватает конструкторов. Пригласили специалистов из других регионов страны, соседней России. Руководство «Каз­АгроМаш» заключило договоры с Кокшетауским университетом им. Ш. Уалиханова, техническими колледжами в рамках дуального обучения.

Виталий Александрович наде­ется, что время, проведенное студентами на практике в цехах завода, не будет напрасным. По его словам, сегодня вопрос адаптации профтехобразования к потребностям рынка труда становится все более насущным. Поэтому ему видится весьма интересным опыт Костанайского колледжа автомобильного транс­порта, с презентацией которого его директор Дмитрий Павленко выступил на IV Национальном курултае.

Костанайцы держат руку на пульсе, синхронно с открытием в области и республике новых предприятий готовят нужных специалистов: в течение четырех лет открыли семь дополнительных машиностроительных специальностей. Хорошо бы этот опыт перенять другим учебным заведениям, считает Виталий Борко.

Принимают на завод людей, прежде всего исходя из имеющихся у них навыков. Например, знания и умения сварщиков тес­тирует старший сварщик цеха. Есть такая должность на предприятии. Каждый шов будущего агрегата выполняется только полуавтоматической сваркой. К слову, на заводе, поддерживающем тесную связь с колледжами, планируют провести конкурс мастерства с участием заводских сварщиков и студентов, будущих профессионалов.

Директор предприятия уверен: такие мероприятия, где мудрость и опыт объединяются с молодым задором и азартом, всегда идут на пользу, стимулируют желание молодежи работать по специальности. Сегодня из шестнадцати сварщиков в ТОО «Завод КазАгроМаш» девять – молодые специалисты, пришедшие по окончании колледжей.

Конечно же, для трудящихся предприятия предусмотрен социальный пакет. В планах на ближайшую перспективу – соз­дать такой ассортимент продукции, который позволит заводу производить ее в течение всего года. То есть зимой выпускать агрегаты, необходимые к весне, весной – те, что потребуются на полях летом и так далее. Как отмечает Виталий Александрович, цены на их изделия весьма доступные и зависят от объема агрегата, возможна покупка их в лизинг.