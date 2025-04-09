Подспорье для аграриев

Экономика,Сельское хозяйство
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Собранная на заводе «КазАгроМаш» техника наполовину состоит из отечественных материалов

фото из архива предприятия

Производство сельскохозяйственных агрегатов налажено на базе дилерской компании «КазАгроЭксперт», успешно действующей в регионе с 2011 года. Новое предприятие – ТОО «Завод КазАгроМаш», – запущенное в мае 2023 года, уже обрело известность на казахстанском рынке. Остаются крепкими прежде налаженные связи, появляются новые заказчики, узнавшие о высоком качестве сельскохозяйственного оборудования, адаптированного для работы на полях республики.

По словам директора завода Виталия Борко, хорошим стимулом для создания собственного производства стали государственные субсидии. Для реконструкции производственных корпусов, подключения к инженерной инфраструктуре средства были взяты из резерва ТОО «КазАгроЭксперт». На покупку нового современного технологического оборудования и станков руководство предприя­тия взяло кредит по программе поддержки субъектов малого и среднего бизнеса «Даму Өндіріс».

На производственной базе площадью 4 тыс. кв. м, ранее использовавшейся исключительно для сервисных нужд, приступили к сборке почво­обрабатывающих агрегатов. Начали с плоскорезов. Причем, подчеркивает директор завода, это не просто сборка агрегатов из импортных запчастей, а полноценное производство с высоким казахстанским содержанием, которое в некоторых агрегатах достигает 70%.

В целом вся собранная на заводе продукция наполовину состоит из отечест­венных материалов. Металл для произ­водства приобретается в Темиртау, лишь специализированные материалы завозятся из России. Кстати, все рамные конструкции изготавливают из высококачест­венной стали марки 09Г2С, втулки – из стали марки 45, «пальчики» вытачивают из изно­состойкой стали марки 30ХГСА.

Сегодня компания старается выпускать на своем заводе ранее импортировав­шееся оборудование. Так, ежемесячно из заводских цехов выходит от 30 до 60 единиц техники – это бороны, катки, плоскорезы, культиваторы, сцепки, плуги...

В минувшем году завод вышел на проект­ную мощность. В нынешнем здесь приступили к серийному произ­водству сплошных предпосевных культиваторов шириной 11 и 15 м, которые позволят фермерам рыхлить почву и уничтожать сорняки без применения химии. Начали также выпус­кать широко­захватные 12–18-метровые катки, которые будут незаменимы при подготовке почвы перед посевом. Они улучшают структуру почвы и способствуют сохранению влаги. Дисковые средние пружинные бороны будут хороши в рыхлении поч­вы, заделке растительных остатков после уборки урожая.

Как отмечает Виталий Александрович, производство необходимых и сравнительно недорогих сельскохозяйственных агрегатов непосредственно в республике дает возможность аграриям экономить на их стоимости, гарантирует стабильную доступность запасных частей со склада. Не менее важно, что техника соз­дается с учетом почв регионов и климата. Растущая востребованность кокшетауских сельхоз­агрегатов обеспечивается, по словам заводчан, американскими технологиями, немецким качеством и казахстанской сборкой.

Для технического оснащения машиностроительного производства выбраны чешские, китайские, российские сборочные линии за приемлемое соотношение цены и качества. Американская система плазменной и лазерной резки – за высокую точность в раскройке металла. Таким образом, кокшетауский завод «КазАгроМаш» успешно выпускает технику для сельского хозяйства, способствуя развитию местной промышленности.

На предприятии действуют пять цехов. К примеру, заготовительный оснащен двумя ленточнопильными станками, имеется участок гальваностегии для нанесения защитных покрытий от коррозии, установлены автоматизированные закалочные комплексы для обработки поверхностей. Далее профили отправляют на лазерный труборез, управляемый оператором.

В сварочном цехе агрегаты обретают узнаваемую форму. На следующем этапе они проходят очистку и покраску в малярном цехе. Завершающий этап – цех сборки, из которого выходит готовое к продаже прицепное сельскохозяйственное оборудование. Каждое адаптировано к тракторам различной мощности, начиная с обычного до самого большого, энергоемкого.

– Гибкость, командная работа, способность быстро адаптироваться позволяют заводским специалистам оперативно реагировать на запросы клиентов и выполнять их пожелания. Так, в ТОО «КазАгроЭксперт» успешно действует сервисная служба, которая выезжает на сборку и ремонт приобретенной у них сельхозтехники. Бывая в поле, машиностроители внимательно прислушиваются к замечаниям аграриев и обязательно учитывают все актуальные предложения. В прошлом году, к примеру, испытуемый агрегат привезли на доработку прямо с пашни. Все исправили и вернули заказчику. Лояльность клиентов – результат усилий, требующих значительных ресурсов. Поэтому нашему молодому предприятию важно не только привлекать новых покупателей, но и работать на их доверие, улучшать взаимодейст­вие, – говорит Виталий Александрович.

Одна из основных проблем, с которой сталкивается предприя­тие, – сезонность сбыта продукции. Зимой сельскохозяйственное оборудование практически не покупают, поэтому кокшетауские машиностроители вынуждены больше работать на склад.

Другой вызов – кадровый. На сегодня в ТОО трудятся 86 человек, средняя заработная плата составляет 300 тыс. тенге. Тем не менее завод испытывает проб­лему с кадрами. Больше всего не хватает конструкторов. Пригласили специалистов из других регионов страны, соседней России. Руководство «Каз­АгроМаш» заключило договоры с Кокшетауским университетом им. Ш. Уалиханова, техническими колледжами в рамках дуального обучения.

Виталий Александрович наде­ется, что время, проведенное студентами на практике в цехах завода, не будет напрасным. По его словам, сегодня вопрос адаптации профтехобразования к потребностям рынка труда становится все более насущным. Поэтому ему видится весьма интересным опыт Костанайского колледжа автомобильного транс­порта, с презентацией которого его директор Дмитрий Павленко выступил на IV Национальном курултае.

Костанайцы держат руку на пульсе, синхронно с открытием в области и республике новых предприятий готовят нужных специалистов: в течение четырех лет открыли семь дополнительных машиностроительных специальностей. Хорошо бы этот опыт перенять другим учебным заведениям, считает Виталий Борко.

Принимают на завод людей, прежде всего исходя из имеющихся у них навыков. Например, знания и умения сварщиков тес­тирует старший сварщик цеха. Есть такая должность на предприятии. Каждый шов будущего агрегата выполняется только полуавтоматической сваркой. К слову, на заводе, поддерживающем тесную связь с колледжами, планируют провести конкурс мастерства с участием заводских сварщиков и студентов, будущих профессионалов.

Директор предприятия уверен: такие мероприятия, где мудрость и опыт объединяются с молодым задором и азартом, всегда идут на пользу, стимулируют желание молодежи работать по специальности. Сегодня из шестнадцати сварщиков в ТОО «Завод КазАгроМаш» девять – молодые специалисты, пришедшие по окончании колледжей.

Конечно же, для трудящихся предприятия предусмотрен социальный пакет. В планах на ближайшую перспективу – соз­дать такой ассортимент продукции, который позволит заводу производить ее в течение всего года. То есть зимой выпускать агрегаты, необходимые к весне, весной – те, что потребуются на полях летом и так далее. Как отмечает Виталий Александрович, цены на их изделия весьма доступные и зависят от объема агрегата, возможна покупка их в лизинг.

 

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