Подведены итоги природоохранных инициатив

Таза Казахстан
Марина Демченко
специальный корреспондент

По поручению Главы государства в стране продолжается реализация Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил на площадке СЦК председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков, с начала года в ходе рейдовых мероприятий и при помощи спутникового мониторинга в стране выявлено 884 несанкционированные свалки, из которых 196 ликвидированы. Больше всего их обнаружили в Костанайской области, областях Абай и Улытау. Благодаря совместным усилиям министерства, компании «Қазақстан Ғарыш Сапары», полиции и местных исполнительных органов удалось добиться сокращения их количества.

Директор департамента управления отходами МЭПР Руслан Тукенов рассказал о текущей ситуации в сфере управления ТБО. Ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов, треть из которых сортируется и перерабатывается.

В соответствии с Концепцией по переходу к зеленой экономике к 2030 году уровень переработки отходов планируется довести до 40%. Для достижения этой цели действует механизм льготного финансирования за счет утилизационных платежей. Предприятия могут получить кредиты под 3% годовых сроком до 15 лет на приобретение мусоровозов, сортировочных линий и перерабатывающего оборудования. С 2024 года Инвестиционным штабом при министерстве одобрен 61 проект на 302,3 млрд тенге.

Для стимулирования населения и поддержки специализированных предприя­тий уже второй год реализуется программа выплат «Экоқолдау». С момента ее запус­ка заключено 92 договора, в том числе с 62 сборщиками отходов, 20 переработчиками и 10 предприятиями полного цикла. Выплачено 2,7 млрд тенге.

В ходе проведения акции «Таза Қазақстан» собрано 844 тыс. тонн отходов, очищено 1,1 млн га территорий. Всего в ней участвовали 6,9 млн человек. Акция World Clean-up day объединила свыше 356 тыс. казахстанцев, «Марш парков» – 218 тыс. Проведено 3 тыс. просветительских мероприятия, реализовано свыше полутора тысяч волонтерских проектов.

– Проводится работа по экологическому просвещению населения, популяризации ответственного поведения и развитию волонтерства. В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» по всей стране проходят субботники, кампании по благоустройству и озеленению населенных пунктов, очистке водоемов, ликвидации стихийных свалок, а также просветительские мероприятия с участием волонтеров, молодежи, представителей бизнеса и общественности, – сказал директор департамента экологической культуры и политики МЭПР Даулет Есмагамбетов.

Эффективным инструментом взаимодействия государства и населения стал чат-бот @TazaQazBot, позволяющий оперативно получать обращения граждан и своевременно реагировать на экологические и санитарные проблемы на местах.

По словам заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Андрея Кима, на территориях национальных парков продолжается создание современной туристической инфраструктуры. Открываются визит-цент­ры, обустраиваются экологические тропы, развивается сеть глэмпингов, кемпингов и юрточных комплексов, гармонично интегрированных в природную среду. Сегодня на особо охраняемых природных территориях действуют 179 туристических маршрутов и 42экологические тропы.

Благодаря системной работе количество посетителей особо охраняемых природных территорий увеличилось с 1,3 млн в 2019-м до 2,8 млн в 2024 году. В прошлом году в нацпарках побывали уже 3,7 млн человек.

#итоги #СЦК #экоакция #«Таза Қазақстан»

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