Скульптурную композицию установили на холме, расположенном вдоль меж­дународной трассы, ведущей из Шымкента в Ташкент. Монумент находится на территории комплекса «Мәңгілік ел» в селе Сарапхана Казыгуртского райо­на, что добавляет ему величие, масштабное звучание и общественную значимость. Он хорошо виден с дороги, а значит, будет привлекать внимание путников, и к нему точно не зарастет народная тропа.

Инициатива установить монументальную композицию принадлежит председателю международного общественного благотворительного фонда «Жеті жарғы және Қожаберген жырау», заслуженному деятелю РК Бекету Тургараеву. Она стала своеобразным ответом на призыв Президента Касым-Жомарта Токаева, отметившего на Национальном курултае важность масштабной подготовки к 80-летию Победы.

– В Центральной Азии нет таких девушек-героев, как наши Алия, Маншук и Хиуаз, – убеж-ден Бекет Тургараев. – Их только три – бесстрашных, храбрых, мужественных. Вот мы и решили установить им памятник, чтобы потомки знали, за что они сражались на фронте, за что совсем юными отправились на войну.

Автор композиции и руководитель группы скульпторов Адильхан Баялиев изначально решил, что надо подчеркнуть решимость отстоять страну и родной дом пулеметчицы, Героя Советского Союза Маншук Маметовой, снайпера, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и летчицы, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой. В ходе работы он собрал все сохранившиеся­ фотографии, перечитал всю имеющуюся литературу, чтобы максимально точно передать их образы в бронзе.

Общая высота памятника с постаментом и стелой – 9,5 м. На переднем плане – бронзовые трехметровые фигуры девушек. В верхней части стелы – рельеф, включающий изображение самолета, пулемета и ружья, которые подчеркивают военную специальность девушек.

– Стела как бы символизирует­ решимость Алии, Маншук и Хиуаз дать отпор врагу, – раскрывает творческую задумку Адильхан Баялиев. – Помните легендарные слова – «За нами – Москва»? Стела в композиции – стилизованная стена, подчеркивающая, что отступать нельзя, некуда. Там – родная земля, которую во что бы то ни стало надо отстоять.

После открытия памятника в комплексе «Мәңгілік ел» прошло собрание, на котором вспоминали подвиг легендарных девушек-казашек, говорили о значении композиции в военно-патриотическом воспитании подрастаю­щего поколения.

– Этот уголок называется «Мәңгілік ел», что уже говорит о вечности казахского народа, – считает член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Баян Жандосова. – Подвиг Алии, Маншук и Хиуаз вечен, о нем нужно всегда помнить, это необходимо для патриотического воспитания молодежи. Это место должно стать туристической зоной. Мне сказали, что местная молодежь приходит сюда в день бракосочетания, здесь молодожены получают благословение. Пусть аруахи наших девушек, которые не успели создать свои семьи, их дух всегда охраняют молодое поколение.

– Эти девушки совершили невероятное, – говорит заслуженный учитель РК Омирхан Козыбак. – Маншук в годы Великой Отечественной войны была пулеметчицей. В октябре 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля была тяжело ранена осколком в голову, продолжая поливать огнем из пулемета солдат противника. Снайпер Алия Молдагулова в бою уничтожила 78 солдат и офицеров. Алия и Маншук стали первыми представительницами Востока, удос­тоенными звания Героя Советского Союза. А Хиуаз совершила 300 боевых вылетов! Как учитель, считаю, что педагоги должны говорить об этом постоянно. Фарида Артыкбаева на протяжении двадцати лет возглавляла среднюю школу «Талдыбулак» села Сарапхана, появление монументальной композиции она считает прекрасной возможностью для сохранения памяти об Алие, Маншук и Хиуаз.

– Из села Сарапхана на войну ушли 530 человек, из них 380 не вернулись домой, оставшись на полях сражений, – рассказывает Фарида Артыкбаева. – Из фронтовиков уже никого не осталось в живых, и наш долг – помнить об их подвиге. Чтобы увековечить их имена, к 70-летию Победы в мемориальном парке «Мәңгілік ел» установили 21-метровую стелу, на гранитных плитах высекли имена земляков – участников Великой Отечественной войны. К 75-летию установили памятник сельским труженицам «Анаға тағзым», заменившим своих мужей на полях и фермах, взваливших на себя обеспечение фронта всем необходимым. Их вклад в Победу огромен. И здорово, что Бекет Тургараев десять лет назад заложил на десяти гектарах этот парк, ставший местом притяжения не только для местных жителей, но и всех тех, кто интересуется историей.

Мемориальный парк «Мәңгілік ел» 3 мая 2015 года открыл классик казахской литературы Абиш Кекилбаев. Задумка у его создателя Бекета Тургараева была прос­той: чтобы все проезжающие по трассе Шымкент – Ташкент могли сделать остановку в середине пути, прогуляться по аллеям, вдоль которых установлены таблички с отрывками из «Слов назидания» Абая. А еще – посетить памятники «Алаш арыстары», «Анаға тағзым», «Кажымукан Балуан», а также мемориальный комплекс «Батыр бабалар», установленный в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве. Так путешественники смогут погрузиться в историю страны. Монументальная композиция в парке «Мәңгілік ел» в память о подвигах Алии, Маншук и Хиуаз раскрывает еще одну страницу славного прошлого казахского народа.