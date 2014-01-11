Он родился в Павлодарской области в ауле Акжар. В 1930 году окончил русско-казахскую школу в Семипалатинске. Известность, а с нею и народная любовь, пришли к молодому поэту рано. Его смелые стихи, среди которых знаменитое «Письмо Наркому», не могли остаться без внимания соответствующих служб, и в 30-е годы Шахан Мусин был репрессирован и долгие годы провел в сталинских лагерях. По воспоминаниям супруги Рабиги Сыздык, история ее мужа - это история целого народа. «Первый раз Шахан был задержан в 1936 году. Причиной тому стали его стихи с критикой в адрес власти и якобы организованная им группировка, выступающая против Советского Союза», - воскрешает в памяти события минувших дней вдова Шахана Мусина.

Любовь к творчеству и неутомимая активная натура приводят его в Семипалатинский музыкально-драматический театр, где и начинается его блистательная актерская карьера. О ярком и талантливом молодом актере говорят все, и в 1957 году его приглашают в Казахский театр драмы имени М. Ауэзова. Самая первая и значимая роль - образ Акана в спектакле по произведению Габита Мусрепова «Акансери - Актокты». На сцене главного театра страны он проработал 45 лет. В наследии Шахана Мусина - образы Сырыма, Махамбета, Жаяу Мусы, Акана-сери, Сакена Сейфуллина.

Мэтр казахского театра и кино Асанали Ашимов вспоминает о нем с большим теплом и любовью: «Мы очень много играли вместе. Его подход к роли, ее детальная проработка вызывали уважение. В трагедии «Абай» мы играли одного героя - Айдара, он в первом составе, я - во втором. Очень многому я у него научился».

Немало ролей сыграно Шаханом Мусиным и в кино. Наиболее известные его роли в художественных фильмах: «Это было в Шугле», «Мы здесь живем», «На диком бреге Иртыша», «Его время придет», «Улан», «Дополнительные вопросы», «Перекресток», «Месть», «Решающая схватка», «Гонцы спешат» и «Кулагер». На выставке были представлены литература об актере, его книги и грампластинки из фонда Национальной библиотеки РК.

Уак МАНБЕТЕЕВ,

Алматы