Казахский драматический театр им. Б. Римовой представил талдыкорганским зрителям спектакль «Мұқағали», посвященный 95-летию Мукагали Макатаева. Постановка стала важным событием в культурной жизни региона и была тепло принята публикой.

Как отметил один из режиссеров спектакля Улан Ахметов, это экспериментальный проект, в котором зрителю предлагается особый формат общения с поэтом – через его стихи и поэмы. Так, с помощью поэтического слова раскры­вается внутренний мир, мысли и чувства Мукагали Макатаева.

Главную роль исполнил режиссер-постановщик, заслуженный деятель РК Сафуан Рысбайулы. По его словам, идея спектакля родилась в 2018 году по предложению режиссера Султана Сраи­лова. Тогда постановка под названием «Мұқағалимен сырласу» была впер­вые представлена в Астане, а позднее – в Кокшетау. Теперь же зрителям показали обновленную версию спектакля продолжительностью 45 минут.

Роли второго плана сыграли Дархан Дуйсенов, Кунекей Мухтархан, Ариза Аскарова, Каракат Шындаулет, Асем Муратова.

– В этой поэтической постановке мы условно разделили творчество Мукагали Макатаева на пять блоков: детство поэта, военное время, лирические песни о любви, период лечения, патриотические стихи. Надеемся, что спектакль войдет в постоянный репертуар театра, – отметил Сафуан Рысбайулы.

Публика встретила постановку продолжительными аплодисментами. По словам зрительницы Сымбат Елебековой, спектакль позволил по-новому почувствовать поэзию Мукагали Макатаева. Особое впечатление на нее произвело режиссерское решение финальной сцены, в которой образно передан момент прощания поэта с этим миром.

– Нашему театру нужны подобные творческие эксперименты, – отметила она. – Так у зрителей формируется художественный вкус.

