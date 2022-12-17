Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение

Общество

Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех областях Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Туман и сильный ветер ожидается 17 декабря в ряде регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. 

На юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

На юге и в центре Абайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с. 

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

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Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
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