Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение

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Туман и сильный ветер ожидается 17 декабря в ряде регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

На юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

На юге и в центре Абайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.