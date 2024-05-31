Погранслужба предупредила желающих пересечь госграницу с Узбекистаном

В ведомстве обьяснили периодическое скопление людей и машин в пункте пропуска «Жибек жолы», передает Kazpravda.kz

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По данным Погранслужбы, скопление в «Жибек жолы» связано со строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска «Гишт Куприк» на сопредельной территории.

Также в ведомстве проинформировали, что в настоящее время пункт пропуска «Капланбек» закрыт из-за ремонтных работ.

В свою очередь, из-за реконструкции в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт» движение лиц и транспортных средств ограничено.

Другие пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.