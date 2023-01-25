Погрузчик столкнулся с электровозом в Экибастузе, погиб водитель

49-летний водитель погрузчика скончался на месте происшествия

Фото: polisia.kz

В районе поселка Лесхоз города Экибастуз погрузчик столкнулся с электровозом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума пикет № 7, уточнили в полиции.

В результате ДТП 49-летний водитель погрузчика от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Погрузчик водворен на специализированную автостоянку акимата, а электровоз водворен в депо.