Погрузчик столкнулся с электровозом в Экибастузе, погиб водитель
Происшествия
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49-летний водитель погрузчика скончался на месте происшествия
В районе поселка Лесхоз города Экибастуз погрузчик столкнулся с электровозом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП произошло на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума пикет № 7, уточнили в полиции.
В результате ДТП 49-летний водитель погрузчика от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка.
Погрузчик водворен на специализированную автостоянку акимата, а электровоз водворен в депо.