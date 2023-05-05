Поиграли в куклы

Статьи
1
Дина Устиненко

Международный фестиваль кукольных театров «Ортеке» почти на десять дней взял публику в свой сладкий плен.

фото Юрия Беккера

На трех сценах отечественных театров творились чудеса. Оживала и превращалась в актеров посуда, пробирала до дрожи история любви, Гуси-лебеди соседствовали с бессмерт­ным наследием Шекспира…

Мероприятие проводится раз в два года и с каждым разом становится все масштабнее и насыщеннее. Нынче фестиваль состоялся уже в шестой раз, и теперь не только в Государственном театре кукол, как было ранее, но и в Респуб­ликанском государственном академичес­ком корейском театре музыкальной комедии и в молодом, но очень перспективном Тотальном театре. Впервые на «Ортеке» прибыл театр кукол из Южной Кореи.

Кукольные постановки, несмотря на кажущуюся простоту, невероятно сложный вид теат­рального искусства. Живые актеры имеют в своем арсенале мимику, жесты, эмоции, голос, внешность, могут импровизировать, петь и танцевать. Кук­ла, за которой стоит человек, должна убедить зрителя в том, что она живет. И здесь одного мастерства не хватит, нужны талант и невероятная любовь к своему делу.

История кукольного театра уходит в первобытные времена, это, можно сказать, одно из первых искусств после настенной живописи. Человек изготавливал фигурку тотема племени и наделял ее магической силой, проводил обряды, совершал ритуалы. Чуть позже стали создавать копии тотемных существ, чтобы те оберегали детей. А малыши, как известно, народ веселый и смекалистый, должного пиетета к ним не испытывали и сообразили, что с ними и просто поиграть можно. Позже начали разыгрывать и сценки, наделяя персонажей необходимыми качествами, характером.

География фестиваля обширна – Турция, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Южная Корея. Впервые на сцене фестиваля оказались студенты Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, правда, пока они выступали вне конкурсной программы.

– Заявок было невероятное количество. Но несмотря на объемы, мы очень дотошно и с пристрастием изучали весь материал. Выбрать было сложно, мы отобрали самые креативные. Всего в конкурсную программу попали 12 постановок. Некоторые показали зрителям вне конкурса, потому как все присланные материалы на самом деле были очень достойны большой сцены, – говорит председатель оргкомитета фестиваля Людмила Ни.

Обывателя, лишь изредка обращающего свой взор в сторону театральных сцен, завлечь кукольным спектаклем трудно. Есть стереотипное мышление, что это все лишь для детей. Но взрослому зрителю предстояло удивляться: куклы заставляли плакать и смеяться, а главное – задумываться о важном.

Фестиваль открыла премьера Государственного театра кукол «Гуси-лебеди» в постановке режиссера Антона Зайцева. Режиссер этого же театра Дина Жумабаева представила зрителям собственную, уже недетскую работу – «Макбет. Иллюзия». Режиссер показала свое видение и наполнила постановку особой чувствен­ностью, выведя на первый план семейную драму героев.

Грузинский спектакль «Гадкий утенок» разбивал все шаблоны театрального искусства. На сцене оживали даже поварешка и гармонь. Кутаисский государственный кукольный театр на солнечную родину уезжал, взяв главный приз фестиваля в номинации «Лучший спектакль».

– Для меня Казахстан уже стал вторым домом, – говорит член жюри фестиваля из Грузии Лаша Чхартишвили. – В вашей стране театры показывают очень высокий уровень, хотел бы отметить Государственный театр кукол и Тотальный театр. У них есть узнаваемость далеко за пределами Казахстана.

Участники фестиваля не только дарили зрителям радость и показывали себя. В рамках «Ортеке» прошел ряд мероприятий, направленных на развитие кукольных театров. Обсуждались проблемы, решались вопросы, и, конечно же, происходил бесценный обмен опытом.

#фестиваль #куклы #кукольныйтеатр #спектакль

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

«Пробки» на орбите
В мире чудных персонажей
АО «KEGOC»: энергосистема Казахстана на пороге кардинальной…
Груз безответственности?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]