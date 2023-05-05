Поиграли в куклы

На трех сценах отечественных театров творились чудеса. Оживала и превращалась в актеров посуда, пробирала до дрожи история любви, Гуси-лебеди соседствовали с бессмерт­ным наследием Шекспира…

Мероприятие проводится раз в два года и с каждым разом становится все масштабнее и насыщеннее. Нынче фестиваль состоялся уже в шестой раз, и теперь не только в Государственном театре кукол, как было ранее, но и в Респуб­ликанском государственном академичес­ком корейском театре музыкальной комедии и в молодом, но очень перспективном Тотальном театре. Впервые на «Ортеке» прибыл театр кукол из Южной Кореи.

Кукольные постановки, несмотря на кажущуюся простоту, невероятно сложный вид теат­рального искусства. Живые актеры имеют в своем арсенале мимику, жесты, эмоции, голос, внешность, могут импровизировать, петь и танцевать. Кук­ла, за которой стоит человек, должна убедить зрителя в том, что она живет. И здесь одного мастерства не хватит, нужны талант и невероятная любовь к своему делу.

История кукольного театра уходит в первобытные времена, это, можно сказать, одно из первых искусств после настенной живописи. Человек изготавливал фигурку тотема племени и наделял ее магической силой, проводил обряды, совершал ритуалы. Чуть позже стали создавать копии тотемных существ, чтобы те оберегали детей. А малыши, как известно, народ веселый и смекалистый, должного пиетета к ним не испытывали и сообразили, что с ними и просто поиграть можно. Позже начали разыгрывать и сценки, наделяя персонажей необходимыми качествами, характером.

География фестиваля обширна – Турция, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Южная Корея. Впервые на сцене фестиваля оказались студенты Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, правда, пока они выступали вне конкурсной программы.

– Заявок было невероятное количество. Но несмотря на объемы, мы очень дотошно и с пристрастием изучали весь материал. Выбрать было сложно, мы отобрали самые креативные. Всего в конкурсную программу попали 12 постановок. Некоторые показали зрителям вне конкурса, потому как все присланные материалы на самом деле были очень достойны большой сцены, – говорит председатель оргкомитета фестиваля Людмила Ни.

Обывателя, лишь изредка обращающего свой взор в сторону театральных сцен, завлечь кукольным спектаклем трудно. Есть стереотипное мышление, что это все лишь для детей. Но взрослому зрителю предстояло удивляться: куклы заставляли плакать и смеяться, а главное – задумываться о важном.

Фестиваль открыла премьера Государственного театра кукол «Гуси-лебеди» в постановке режиссера Антона Зайцева. Режиссер этого же театра Дина Жумабаева представила зрителям собственную, уже недетскую работу – «Макбет. Иллюзия». Режиссер показала свое видение и наполнила постановку особой чувствен­ностью, выведя на первый план семейную драму героев.

Грузинский спектакль «Гадкий утенок» разбивал все шаблоны театрального искусства. На сцене оживали даже поварешка и гармонь. Кутаисский государственный кукольный театр на солнечную родину уезжал, взяв главный приз фестиваля в номинации «Лучший спектакль».

– Для меня Казахстан уже стал вторым домом, – говорит член жюри фестиваля из Грузии Лаша Чхартишвили. – В вашей стране театры показывают очень высокий уровень, хотел бы отметить Государственный театр кукол и Тотальный театр. У них есть узнаваемость далеко за пределами Казахстана.

Участники фестиваля не только дарили зрителям радость и показывали себя. В рамках «Ортеке» прошел ряд мероприятий, направленных на развитие кукольных театров. Обсуждались проблемы, решались вопросы, и, конечно же, происходил бесценный обмен опытом.