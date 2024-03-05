Пока все по плану

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Флора Левина

В области Абай проводятся противопаводковые мероприятия.

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О положении дел на заседании акимата рассказали начальник департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Манарбек Шапагатов и руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асылбек Нугманов.

В настоящее время акиматами городов и районов, заинтересованными госорганами на территории области реализуется утвержденный план противопаводковых мероприятий. Определены места временного размещения на случай эвакуации. Так, согласно представленным данным управления по мобилизационной подготовке, из населенных пунктов вывезено около 61 тыс. кубометров снега, проведена очистка 376 водопропускных сооружений и очищено 36 км арыков. Заготовлено 438 тонн горюче-смазочных материалов, около 50 тыс. штук мешкотары и 1 887 тонн инертных материалов. На территориях, где возможны риски возникновения ледовых заторов, готовы к проведению взрывных работ.

Если все-таки «большая вода» придет, для оперативного реагирования сформирована группировка сил и средств в количестве 1 239 человек, 362 единиц техники и 171 мотопомпы. Сформированы три аварийные бригады для проведения работ на локальных участках, в составе которых 68 человек и 27 единиц спецтехники, которые будут задействованы в паводковый период. Акиматами городов и районов области на содержание дорог и улиц привлекаются 310 единиц техники.

– Совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» и филиалами «КАЖ-Сервис» необходимо обеспечить круглосуточный контроль на участках дорог, подверженных наводнениям. Акимам городов и районов – обеспечить регулярную очистку каналов, мостов, водопропускных труб на дорогах районного значения и улицах населенных пунктов. Контроль за исполнением постановления поручаю моему заместителю Димитрию Гарикову, – сказал аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Также он поручил руководителю управления природных ресурсов и регулирования природопользования лично провести контроль всех водохранилищ, расположенных на территории области.

Всего в регионе протяженность автомобильных дорог общего пользования республиканского и местного значения составляет около семи тысяч километров, на которых расположены 188 мостов и 3 218 водопропускных труб.

#область Абай #подготовка #паводок #ДЧС

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