Показать лучший опыт

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В стране проходит региональный этап республиканского конкурса «Панорама педагогических идей-2024», который стартовал в апреле этого года.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс, напомним, проводится с 2018 года и предназначен для педагогов детсадов, школ, колледжей, университетов и допобразования. Цель – пополнение банка авторских видеоресурсов, обобщение и популяризация современного педагогического опыта и лучших практик.

Как отмечает организатор конкурса – Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», каждый педагог может представить свою авторскую разработку в формате видео по одному из двенадцати направлений. К примеру, это может быть видеолекция или практический урок по читательской или математической грамотности. Также можно подготовить работу по цифровой, финансовой или медийно-информационной грамотности.

Конкурсанты могут принять участие как индивидуально, так и в авторской группе. Работы могут быть представлены на казахском, русском и английском языках. Один педагог может представить один видеоматериал и только в одном направлении. Работы оцениваются по критериям актуальности, доказательности, методической ценности, инновационности.

Как сообщил «Өрлеу», сегодня на конкурс подано 350 заявок из всех регионов страны. Наибольший интерес проявляют педагоги Мангистауской, Туркестанской областей и города Шымкента.

– Республиканский конкурс «Панорама педагогических идей» пользуется большой популярнос­тью среди педагогов. Работы победителей будут размещены на YouTube-канале «Өрлеу білім беру арнасы». Все участники получат сертификаты участия или дипломы победителей первой, второй, третьей степени. Также наградные документы учитываются при аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории, – отметила председатель правления Национального цент­ра повышения квалификации «Өрлеу» Айдана Шилибекова.

По ее словам, заявки на участие в региональном этапе принимаются до 15 октября на сайте ppi.orleu-edu.kz. Дополнительную информацию можно получить в областных филиалах центра «Өрлеу» и филиалах в городах Шымкенте, Алматы и Астане.

#конкурс #Образование #педагог #преподаватели

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