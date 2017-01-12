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​Покорители Антарктиды

Айгуль Турысбекова, Алматы

Молодые казахстанские путешественники покорили Южный полюс и выполнили все поставленные перед ними задачи. В суровых климатических условиях Антарктиды ребята показали пример стойкости и мужества. А на родной земле их ждал теплый прием. Они сразу оказались в кругу многочисленных друзей, родных, коллег, а также членов Казахского географичес­кого общества, АНК, этнокультурных объединений. По народной традиции участников акции встречали шашу и баурсаками, а айтыскеры посвятили им поэтические строки.

Напомним читателям, что четверо казахстанцев прошли 217 километров на лыжах, а 16 декабря Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков водрузили Государственный флаг Казахстана на пике Винсон в Антарктиде. Научные сотрудники экспедиции провели исследования в области экологии, биологии, а также изучили влияние экстремальных условий на физиологию человека.

Новый год путешественники встретили в экстремальных условиях. В новогоднюю ночь они оказались в точке, где сходятся все меридианы Земли. По общему признанию членов экспедиции, впечатлений у них масса, будет что рассказать внукам.

– Члены экспедиции выполнили пос­тавленную перед ними задачу. В суровых климатических условиях они прошли более 200 километров и водрузили знамя независимого Казахстана на пике Винсона, вписав еще одну страницу в славную книгу побед нашей страны, – отметил заместитель Председателя АНК Леонид Питаленко.

Заместитель председателя молодежного крыла АНК «Жарасым» Рустам Кайрыев в свою очередь подчеркнул, что молодым путешественникам удалось пронести через Южный полюс флаг нашей страны, а в сердце – любовь к Родине. Слова благодарности за поддержку экспедиции в адрес Ассамблеи народа Казахстана и генерального партнера проекта – холдинга «Байтерек» выразил председатель президиума Казахского географического общества Толеген Тас­танбеков.

Капитан экспедиции альпинист Маг­жан Сагимбаев заявил: все цели и задачи экспедиция «Полюс Независимости» выполнила. Он напомнил, что стартовали они в День Первого Президента – 1 декабря, всего же акция продлилась 42 дня.

– Я считаю, мы – счастливые люди, которым удалось не только побывать в Антарктиде, но и достигнуть ее высшей точки, – признался он.

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