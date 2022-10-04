Политика Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения 4 октября 2022 г. 1:30 Павел Добряев, кандидат философских наук, руководитель Центра социологических исследований Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова Посланием народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент Касым-Жомарт Токаев открыл новый политический год и четко сформулировал его повестку. В Послании Глава государства обозначил стратегическую цель проводимой им политики по комплексной перезагрузке всех сфер государства и общества и определил конкретные направления реформ: новая экономическая политика, развитие реального сектора, стратегические инвестиции в будущее страны, перезагрузка государственного управления, закон и порядок. В рамках этих направлений перед Правительством и Парламентом поставлен ряд очень важных и сложных задач, сформулированных на основе глубокого анализа текущей ситуации в обществе после трагических январских событий и июньского референдума и перспектив развития с учетом очень непростых, мягко говоря, современных геополитических условий. Реакция на это программное политическое выступление Президента была предсказуема, в том числе со стороны тех, кто числит себя оппонентами действующей власти. Есть такая категория людей, для которой все, что исходит от ее носителей, по определению только плохо. Что ж, власть сама по себе – весьма специфический социальный феномен, очень притягательный для одних и отталкивающий для других. И реакция на нее у всех разная. В политической науке об этом написано много. К тому же оснований для критики власти у казахстанцев, конечно же, хватает. И именно поэтому давно надо менять подходы к управлению страной. Президент, судя по всему, реально настроен это сделать. И не случайно он выдвинул сначала идею о «слышащем государстве», ставшую, по сути, ключевым положением его первого развернутого политического месседжа в качестве Главы государства, а затем предложил концепт «Нового Справедливого Казахстана». Вопрос только в том, с кем и как все это реализовать? Особенно важен, думается, вопрос «С кем?»… Судя по тому, как решались задачи, поставленные Президентом в его первых посланиях, можно констатировать как минимум низкий уровень исполнительской дисциплины представителей топ-менеджмента страны и в целом нерезультативность и неэффективность работы госаппарата. Трагические события января убедительно подтверждают, что социально-экономические и политические новации, предложенные ранее казахстанскому обществу, устраивают далеко не всех. Поэтому Президенту, как представляется, хочется обновить политическую элиту, увидеть в Парламенте новые лица, в том числе представляющие новые партии, укрепить гражданское общество, подключить к активному участию в социальных процессах молодежь… И конечно, создать инструменты, которые не допустят монополизации власти, коррупцию, политический экстремизм, криминализацию общества, провальные экономические проекты и социальную несправедливость. Для этого, по его мнению, нужна политическая модернизация. Поэтому он и продвигает «основополагающую формулу» этой модернизации: «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Касым-Жомарту Токаеву и его команде предстоит сложнейшая работа по проведению масштабных реформ в рамках социальной модернизации Казахстана. И Президент, взяв на себя такие обязательства, хорошо понимает, что, как бы ни были объемны и остры десятилетиями копившиеся социально-экономические проблемы, которые в первую очередь и волнуют казахстанцев, необходимо проводить реальные политические реформы. Такие реформы, которые в определенном смысле ограничивают государственную власть, делая ее более ответственной за свои слова и дела, более прозрачной и подконтрольной обществу и в то же время по-настоящему эффективной и справедливой. Без этих политических реформ не будет позитивных изменений в экономике, социальной сфере, культуре. Мы слишком долго «топчемся» на стадии либерализации нашей политической системы, давно пора двигаться дальше, ответственно и продуманно запуская механизмы ее реальной демократизации. А для этого необходимо формировать и укреплять заинтересованное, ответственное и компетентное соучастие граждан в жизни общества и государства. Такое взаимодействие можно успешно организовать только в процессе политической социализации казахстанцев, вырабатывая у них высокую гражданскую культуру, установив и развивая конструктивный диалог между всеми участниками политического процесса. Именно диалог между теми, кто правит, и теми, кем правят, а не обмен монологами отличает демократическую систему правления от других. Конечно, общение в форме диалога предполагает не только наличие возможностей и желания взаимодействовать именно таким образом, но и обладание умением ясно, аргументированно и ответственно выражать свои мысли и, что особенно важно, способность внимательно слушать собеседника. Естественно, диалог далеко не всегда протекает конструктивно, более того, он способен очень быстро перерасти в ожесточенный спор. Но суть демократии как раз и заключается, по точному замечанию одного из корифеев политологии Растоу, «в привычке к постоянным спорам и примирениям по постоянно меняющемуся кругу вопросов и при постоянно меняющейся расстановке сил». Да, некоторые, из сделанных Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании народу предложений были ожидаемы. Другие прозвучали довольно неожиданно. Вообще, само Послание анонсировалось как посвященное вопросам социально-экономического развития страны. И именно эти вопросы заняли основное время в ходе выступления Президента. Но в итоге он, плавно перейдя от правовой проблематики к политической, выступил с очень интересными инициативами. Во-первых, Глава государства открыто представил график будущих избирательных кампаний, отметив, что «политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое». Во-вторых, он предложил провести досрочные президентские и парламентские выборы. Проведение досрочных президентских выборов Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимостью получения нового мандата доверия народа, который требуется «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана». «Для меня, – заявил он, – интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий». Кроме того, Глава государства предложил установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью в семь лет без права переизбрания, что, по его мнению, значительно снизит риски монополизации власти. И предстоящие выборы пройдут уже по этим новым конституционным нормам. В целом текущий «политический сезон» в нашей стране будет очень насыщенным и напряженным. В связи с этим очень актуальны слова Президента о том, что для дальнейшего укрепления государственности, успешного проведения реформ нам необходимы сплоченность, мир и стабильность. «Важно прекратить, – отметил он, – сеять взаимное недоверие и вносить раздор в общество. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия». Тем не менее, несмотря на значимость поставленных в данном Послании задач и предложенных в нем вариантов их решения, оно, вероятно, по тем или иным причинам понравилось не всем. Кто-то, к примеру, увидел в инициативах Президента «хитрый ход» политтехнологов Акорды, с тем чтобы опередить возможных конкурентов, укрепить политические позиции, и, соответственно, расценил текст как популистскую предвыборную программу… Хотя непопулистских предвыборных программ, наверное, вообще не бывает. А текст Послания, с которым Президент обратился к народу Казахстана, по моему мнению, действительно хорошая программа социальной модернизации нашей страны. Да, вносимые в Конституцию изменения и дополнения составляют своего рода фундамент для Нового Справедливого Казахстана. Теперь предстоит на их основе с учетом предложений, озвученных в Послании, не снижая заданного Президентом темпа вносить изменения в действующее законодательство и в соответствии с ними успешно строить дальнейшую жизнь.