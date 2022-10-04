Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения

Посланием народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент Касым-Жомарт Токаев открыл новый политический год и четко сформулировал его повестку.

В Послании Глава государства обозначил стратегическую цель проводимой им политики по комплексной перезагрузке всех сфер государства и общества и определил конкретные направления реформ: новая экономическая политика, развитие реального сектора, стратегические инвестиции в будущее страны, перезагрузка государственного управления, закон и порядок.

В рамках этих направлений перед Правительством и Парламентом поставлен ряд очень важных и сложных задач, сформулированных на основе глубокого анализа текущей ситуации в обществе после трагических январских событий и июньского референдума и перспектив развития с учетом очень непростых, мягко говоря, современных геополитических условий.

Реакция на это программное политическое выступление Президента была предсказуема, в том числе со стороны тех, кто числит себя оппонентами дейст­вующей власти. Есть такая категория людей, для которой все, что исходит от ее носителей, по определению только плохо.

Что ж, власть сама по себе – весьма специфический социальный феномен, очень притягательный для одних и отталкивающий для других. И реакция на нее у всех разная. В политической науке об этом написано много.

К тому же оснований для критики власти у казахстанцев, конечно же, хватает. И именно поэтому давно надо менять подходы к управлению страной.

Президент, судя по всему, реально настроен это сделать. И не случайно он выдвинул сначала идею о «слышащем государстве», ставшую, по сути, ключевым положением его первого развернутого политического месседжа в качестве Главы государства, а затем предложил концепт «Нового Справедливого Казахстана». Вопрос только в том, с кем и как все это реализовать? Особенно важен, думается, вопрос «С кем?»…

Судя по тому, как решались задачи, поставленные Президентом в его первых посланиях, можно констатировать как минимум низкий уровень исполнительской дисциплины представителей топ-менеджмента страны и в целом нерезультативность и неэффективность работы гос­аппарата.

Трагические события января убедительно подтверждают, что социально-экономические и политические новации, предложенные ранее казахстанскому обществу, устраивают далеко не всех. Поэтому Президенту, как представляется, хочется обновить политическую элиту, увидеть в Парламенте новые лица, в том числе представляющие новые партии, укрепить гражданское общество, подключить к активному участию в социальных процессах молодежь… И конечно, создать инструменты, которые не допустят монополизации власти, коррупцию, политический экстремизм, криминализацию общества, провальные экономические проекты и социальную несправедливость.

Для этого, по его мнению, нужна политическая модернизация. Поэтому он и продвигает «основополагающую формулу» этой модернизации: «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Касым-Жомарту Токаеву и его команде предстоит сложнейшая работа по проведению масштабных реформ в рамках социальной модернизации Казахстана. И Президент, взяв на себя такие обязательства, хорошо понимает, что, как бы ни были объемны и остры десятилетиями копившие­ся социально-экономические проблемы, которые в первую очередь и волнуют казахстанцев, необходимо проводить реальные политические реформы. Такие реформы, которые в определенном смысле ограничивают государственную власть, делая ее более ответственной за свои слова и дела, более прозрачной и подконтрольной обществу и в то же время по-настоящему эффективной и справедливой. Без этих политических реформ не будет позитивных изменений в экономике, социальной сфере, культуре.

Мы слишком долго «топчемся» на стадии либерализации нашей политической системы, давно пора двигаться дальше, ответственно и продуманно запуская механизмы ее реальной демократизации. А для этого необходимо формировать и укреплять заинтересованное, ответственное и компетентное соучастие граждан в жизни общества и государства.

Такое взаимодействие можно успешно организовать только в процессе политической социализации казахстанцев, вырабатывая у них высокую гражданскую культуру, установив и развивая конструктивный диалог между всеми участниками политического процесса.

Именно диалог между теми, кто правит, и теми, кем правят, а не обмен монологами отличает демократическую систему правления от других.

Конечно, общение в форме диа­лога предполагает не только наличие возможностей и желания взаимодействовать именно таким образом, но и обладание умением ясно, аргументированно и ответственно выражать свои мысли и, что особенно важно, способность внимательно слушать собеседника.

Естественно, диалог далеко не всегда протекает конструктивно, более того, он способен очень быст­ро перерасти в ожес­точенный спор. Но суть демократии как раз и заключается, по точному замечанию одного из корифеев политологии Растоу, «в привычке к постоянным спорам и примирениям по постоянно меняющемуся кругу вопросов и при постоянно меняющейся расстановке сил».

Да, некоторые, из сделанных Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании народу предложений были ожидаемы. Другие прозвучали довольно неожиданно. Вообще, само Послание анонсировалось как посвященное вопросам социально-экономического развития страны. И именно эти вопросы заняли основное время в ходе выступ­ления Президента. Но в итоге он, плавно перейдя от правовой проблематики к политической, выступил с очень интересными инициативами.

Во-первых, Глава государства открыто представил график будущих избирательных кампаний, отметив, что «политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое». Во-вторых, он предложил провес­ти досрочные президентские и парламентские выборы.

Проведение досрочных президентских выборов Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимос­тью получения нового мандата доверия народа, который требуется «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана». «Для меня, – заявил он, – интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий».

Кроме того, Глава государства предложил установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью в семь лет без права переизбрания, что, по его мнению, значительно снизит риски монополизации власти. И предстоящие выборы пройдут уже по этим новым конституцион­ным нормам.

В целом текущий «политический сезон» в нашей стране будет очень насыщенным и напряженным. В связи с этим очень актуальны слова Президента о том, что для дальнейшего укрепления государственности, успешного проведения реформ нам необходимы сплоченность, мир и стабильность.

«Важно прекратить, – отметил он, – сеять взаимное недоверие и вносить раздор в общество. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транс­парентности, честности и взаимного доверия».

Тем не менее, несмотря на значимость поставленных в данном Послании задач и предложенных в нем вариантов их решения, оно, вероятно, по тем или иным причинам понравилось не всем. Кто-то, к примеру, увидел в инициативах Президента «хитрый ход» политтехнологов Акорды, с тем чтобы опередить возможных конкурентов, укрепить политические позиции, и, соответственно, расценил текст как популистскую предвыборную программу… Хотя непопулистских предвыборных программ, наверное, вообще не бывает.

А текст Послания, с которым Президент обратился к народу Казахстана, по моему мнению, действительно хорошая прог­рамма социальной модернизации нашей страны. Да, вносимые в Конституцию изменения и дополнения составляют своего рода фундамент для Нового Справедливого Казахстана. Теперь предстоит на их основе с учетом предложений, озвученных в Послании, не снижая заданного Президентом темпа вносить изменения в действующее законодательство и в соответствии с ними успешно строить дальнейшую жизнь.