Политика согласия и процветания Свежий выпуск

Многотысячный трудовой коллектив ТОО «Богатырь Комир» Экибастуза Павлодарской области отметил, что под руководством Главы государства Казахстан стремительно вошел в элиту мирового содружества и занял в ней прочное место, сообщила пресс-служба Президента. «Мы гордимся своей страной и намерены дальше укреплять ее мощь. Мы верим Вам. Вы обеспечили мир, согласие и стабильность в нашей большой многонациональной стране, и это очевидно всему миру. Мы, горняки, поддерживая Вашу политику и полностью доверяя Вам, просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента Республики Казахстан», – говорится в письме.

Работники аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын» Астаны сообщили, что, благодаря проводимой Главой государства политике, они получили интересную работу на инновационном предприятии. «Сегодня мы просим именно Вас принять участие в президентских выборах, так как Вы являетесь гарантом стабильности и мира в нашей стране», – пишут авторы.

Коллектив ТОО «Карагандинский завод металлоконструкций – Имсталькон» подчеркнул, что с воодушевлением воспринял новость о проведении президентских выборов. «Сегодняшние достижения возможны только при наличии мощного производственного потенциала и квалифицированного образованного персонала. Все это мы имеем благодаря грамотному использованию наших природных ресурсов, развитой промышленности, сильной системе образования и науки. Но главную роль Лидера играете Вы. Обращаемся с просьбой о Вашем участии в предстоящих выборах. Мы верим в Вас и поддержим Вашу кандидатуру», – говорится в обращении.

Сотрудники ТОО «Компания Нефтехим LTD» Павлодара отметили, что их предприятие является одним из реальных примеров развития предпринимательского кластера, инициатором которого является Президент Казахстана. «Благодаря этой программе, мы выходим на качественно новый уровень, внедряем инновационные технологии и производим собственную продукцию. Мы уверены, Ваша сила и энергия, богатейший опыт государственной и политической деятельности будут еще долго служить на благо нашей страны. Просим Вас баллотироваться на пост Главы государства», – пишут авторы.

Рабочие АО «Актюбинский завод хромовых соединений» поблагодарили Главу государства за проводимую индустриальную политику и поддержку отечественных производителей, что позволяет предприятию стабильно развиваться, расширять партнерские связи и рынок сбыта. «Ваша Стратегия, Ваши программы отражают чаяния простого человека, это как раз то, что нужно народу. Мы уверены, что Вы воплотите их в жизнь. Поэтому весь наш трудовой коллектив просит Вас выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента Республики Казахстан. Мы поддержим Ваше решение, уверены, что с Вами мы победим», – говорится в письме.

Коллектив АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Аксу Павлодарской области подчеркнул, что в результате взвешенной политики Нурсултана Назарбаева заботу государства ощущает каждая казахстанская семья. «Мы все живем единой, дружной семьей в мире и согласии. Благодаря нашему Лидеру, Казахстан стал страной огромных возможностей и больших перспектив. Мы любим свою страну, любим своего Президента, верим ему. Мы, энергетики, просим Вас принять участие в предстоящих президентских выборах», – пишут авторы.

Работники АО «НК «Казахстан Инжиниринг» сообщили, что при мощной государственной поддержке их предприятие успешно развивается, с каждым годом наращивая производственные темпы. «Мы рады, что можем спокойно работать, получать достойный заработок, воспитывать своих детей, с уверенностью смотреть в будущее. Мы всецело поддерживаем Вас и просим выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Только с Вами мы видим Казахстан сильным и процветающим, связываем свои надежды и уверенность в будущем нашей страны», – говорится в обращении.

Члены коллектива ТОО «Astana Solar» выразили доверие выбранному Главой государства курсу, направленному на проведение экономических и политических реформ. «В нашей стране делается все для того, чтобы рабочий класс мог вносить вклад в процесс развития казахстанского общества. Считаем, что в новых экономических условиях проведение президентских выборов позволит реализовать концепцию Общества Всеобщего Труда. В этой связи просим Вас принять в них участие и продолжить свою деятельность во благо народа Казахстана», – пишут авторы.

Работники АО «Трансэнерго» Актобе отметили, что под руководством Нурсултана Назарбаева – дальновидного политика с неординарным мышлением, несгибаемой волей и колоссальным трудолюбием – Казахстан уже имеет детально проработанный план действий в современных реалиях. «В целях успешной реализации антикризисной программы «Нұрлы жол» при назревающих экономических трудностях, от имени всех членов нашего коллектива просим Вас принять решение об участии в предстоящих выборах. Мы голосуем за дальнейшее развитие и процветание нашей страны со своим Лидером», – говорится в письме.

Трудовой коллектив АО «Локомотив құрастыру зауыты» Астаны подчеркнул, что решение о проведении президентских выборов позволит сплотить всех казахстанцев в новых экономических условиях, эффективно реализовать программу «Нұрлы жол» и следовать курсом, обозначенным в долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050». «Просим Вас принять участие в выборах и продолжить деятельность во имя развития и процветания нашей страны», – пишут авторы.

Рабочие завода ТОО «Тулпар-Тальго» Астаны выразили благодарность Главе государства за постоянную опеку и внимание к человеку труда. «Зная Вас как Лидера нашей республики, с которым мы будем с уверенностью смотреть в будущее, просим Вас принять участие в президентских выборах», – говорится в письме.

Представители агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской области отметили, что наша страна вступила в новый этап развития, и обязательным условием успешного осуществления курса на проведение дальнейших реформ является консолидация общества и политическая стабильность. «Выражая твердую уверенность в том, что проведение выборов Президента Республики Казахстан будет способствовать укреплению мира, единства и согласия в нашей республике, просим Вас, признанного и уважаемого Лидера нации, выдвинуть свою кандидатуру для участия в них», – пишут авторы.

Коллектив ТОО «Агротехмаш» Костаная подчеркнул, что в сложный для всего мира период казахстанский народ под руководством Главы государства строит смелые планы на будущее. «Сегодня мы хотим заявить о том, что поддерживаем Вашу политику, и просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на выборы Президента Республики Казахстан», – говорится в обращении.

Рабочие АО «Уральскагрореммаш» отметили, что Нурсултан Назарбаев, оправдавший доверие всего населения и пользующийся авторитетом на международной арене, должен принять участие в предстоящих выборах Президента Республики Казахстан. «Мы особо ценим Вас в качестве Лидера нации, успешно проводящего как внутреннюю, так и внешнюю политику, обеспечивающего постоянное социально-экономическое развитие нашей Родины», – пишут авторы.

Коллектив ПТ «Абзал и К» Кызылординской области обратил внимание на важность закрепления достигнутых нашей страной успехов и дальнейшего продвижения к новым высотам. «Для этого прежде всего необходимо, чтобы во главе государства стояли Вы. Поэтому мы надеемся, что Вы примете участие в выборах Президента Республики Казахстан, и сообщаем, что отдадим свои голоса за Вас. Как и все казахстанцы, мы связываем наше будущее только с Вами», – говорится в письме.

Работники АО «Аралтуз» из Кызылординской области подчеркнули, что все значимые достижения Казахстана, в том числе на международной арене, являются результатом деятельности Главы государства. «Мы хотим, чтобы Вы выдвинули свою кандидатуру, победили на выборах и продолжили работу. Это желание не только наших работников, но и всех казахстанцев, которым важна судьба страны», – пишут авторы.

Члены коллектива АО «Конфеты Караганды» выразили уверенность, что под руководством Главы государства страна достигнет новых успехов, дальнейшего экономического развития и процветания. «Высказывая доверие нашему Лидеру и проводимой им политике, поддерживая дружбу и согласие, просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Мы примем в них активное участие и отдадим свои голоса за Вас», – говорится в обращении.

Сотрудники АО «Баян Сулу» Костаная поблагодарили Нурсултана Назарбаева за то, что нынешнее поколение казахстанцев получило возможность жить в независимой и мирной стране. «Мы всегда поддерживали и поддерживаем Вашу политику единения и процветания, которые возможны только тогда, когда народ уверенно смотрит в будущее и доверяет судьбу страны опытному и мудрому Лидеру. Поэтому просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на выборы Президента Казахстана», – пишут авторы.

Работники ТОО «Казцентрэлектропровод» Сарани Карагандинской области отметили, что мир и согласие в нашей стране, а также ее успешное социально-экономическое развитие являются самой главной ценностью казахстанского народа. «Просим Вас выдвинуть свою кандидатуру для участия в предстоящих президентских выборах. Народу Казахстана необходима Ваша мудрая политика», – говорится в письме.

Коллектив ТОО «АП-Импекс» Кокшетау подчеркнул, что благодаря проводимой Главой государства политике по всей стране открываются новые предприятия, создаются рабочие места, реализуется масштабная антикризисная программа, оказывается существенная поддержка малому и среднему бизнесу, который активно действует в рамках Евразийского экономического союза. «Мы просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Для нас есть только один кандидат, за которого наш коллектив будет голосовать единогласно», – пишут авторы.

Работники АО «Тыныс» Кокшетау отметили, что, осознавая масштабность задач, стоящих перед страной, и связывая их успешную реализацию только с Нурсултаном Назарбаевым, обратились к нему с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. «Мы верим Вам, единогласно поддерживаем Вас и уверены в Вашей победе. Только Вы можете повести независимый Казахстан по пути дальнейшего процветания, мира и согласия», – говорится в обращении.

Коллектив КТ «Мамбетов и компания» с. Минкесер Северо-Казахстанской области обратили внимание на развитие сел, в которых ремонтируются дороги, строятся социальные объекты, открываются новые предприятия. «Сегодня, живя под мирным небом, занимаясь любимым делом и в радости воспитывая своих детей и внуков, мы понимаем, насколько важно сохранить нашу стабильность. Нас, сельских тружеников, переполняет огромное чувство безграничной благодарности к Вам за спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Мы горячо и всецело поддерживаем Вас и просим выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах», – пишут авторы.

Свои обращения направили и медицинские работники страны. Так, коллектив АО «Национальный научный кардиохирургический центр» подчеркнул, что обозначенные в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» планы будут реализованы только вместе с Главой государства. «Политическая стабильность, устойчивое развитие страны и единство народа – важные условия для реализации долгосрочных планов в отечественном здравоохранении. Поэтому просим Вас принять участие в президентских выборах», – говорится в письме.

Работники Павлодарского областного кардиологического центра отметили, что за годы независимости в нашей стране построены новые больницы, медицинские учреждения оснащены современным оборудованием и обеспечены транспортом. «Мы гордимся своей страной, которая из года в год становится краше, дорожим дружбой и согласием, которые имеются в нашем обществе. Гордимся своим Президентом, слова которого не расходятся с делом. Мы знаем Вас как дальновидного политика, Лидера-стратега, знающего свою республику и свой народ, пользующегося заслуженным авторитетом на мировой арене. Сегодня Вам нет альтернативы. Медицинская общественность просит Вас выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах», – пишут авторы.

Коллектив Карагандинского областного кардиохирургического центра подчеркнул, что только Нурсултан Назарбаев способен сохранить и преумножить социальное благополучие населения. «Казахстану нужно сохранение стабильности, и Вы являетесь ее гарантом. В этой связи просим Вас выдвинуть свою кандидатуру и принять участие в президентских выборах», – говорится в обращении.

Работники больницы № 1 Караганды отметили, что благодаря поддержке государства и вниманию Президента Казахстана медицинские работники обеспечены всеми необходимыми условиями для качественного исполнения своей главной задачи – сохранения и укрепления здоровья населения. «Не сомневаемся, что только Вы способны поддержать сплоченность нашего народа и, преодолев трудности кризисного времени, вывести наше государство в число самых процветающих стран мира. В этой связи обращаемся к Вам с просьбой выдвинуть кандидатуру для участия в предстоящих президентских выборах», – пишут авторы.

Письма в поддержку выдвижения Нурсултаном Назарбаевым своей кандидатуры на президентских выборах поступили и от представителей сферы образования. В частности, коллектив Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова подчеркнул, что только Глава государства может обеспечить дальнейшее укрепление независимости нашей страны. «В этой связи просим Вас принять решение об участии в президентских выборах. Со своей стороны заверяем, что поддержим Вас и единогласно отдадим свой голос в Вашу пользу», – говорится в письме.

Работники ТОО «Сана Бала», ДОО «Академия» Астаны выразили убежденность, что в условиях финансово-экономического кризиса народ Казахстана сплотится и сумеет уверенно преодолеть все возникающие трудности предстоящего периода. «Просим Вас принять участие в предстоящих президентских выборах, а мы со своей стороны направим все усилия для достижения поставленных Вами задач», – пишут авторы.

Учащийся средней школы им. Абылайхана Есика Алматинской области Д. Амангожа в своем письме поделился мечтами и планами касательно выбора будущей профессии, а также рассказал о намерении членов его семьи проголосовать за Нурсултана Назарбаева, попросив его принять участие в президентских выборах.

В свою очередь воины-интернационалисты Актюбинской области отметили, что Казахстан, благодаря дальновидной политике Главы государства, заранее подготовился к противостоянию глобальным угрозам. «В своем Послании Вы представили глубоко продуманную антикризисную программу. Мы уверены, что если Вы примете участие в предстоящих президентских выборах, весь народ Казахстана поддержит Вашу кандидатуру. Выбирая Вас, мы избираем «Нұрлы жол – путь процветания и благополучия», – говорится в обращении.

Их мнение поддержали члены общественного объединения «Общество украинцев «Оберег» Астаны, подчеркнувшие, что Нурсултан Назарбаев является примером беззаветного служения народу, образцом преданности и любви к Родине. «Поэтому обращаемся к Вам с просьбой принять участие в президентских выборах. Мы уверены, что только вместе с Вами достигнем больших высот и в росте благосостояния народа, и в процветании нашей страны», – пишут авторы.

Депутат маслихата Астаны А. Байгенжин отметил, что все казахстанцы ожидают участия Главы государства в президентских выборах, поскольку данный шаг позволит продолжить работу по реализации важнейших программ, направленных на развитие страны.

Свои письма направили и отдельные граждане страны. Так, житель Тараза, экс-депутат Сената Парламента Ж. Карибаев подчеркнул, что все крупные успехи нашей страны являются результатом деятельности Главы государства. «Впереди много работы. В целях дальнейшей реализации задач, определенных в Стратегии «Казахстан-2050, ежегодных Посланиях, прошу Вас выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, потому что альтернативы ей нет», – говорится в письме.

Житель Алматы С. Медеубаев отметил эффективность проводимой Главой государства политики, подчеркнув важность дальнейшей реализации Президентом Казахстана мер, направленных на вхождение страны в число 30 развитых государств мира.

Жительница Тараза А. Дуйсенбекова обратилась к Главе государства с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, сообщив, что все члены ее семьи готовы проголосовать за Нурсултана Назарбаева.

Обращения в связи с назначением внеочередных выборов Президента Республики Казахстан продолжают поступать.