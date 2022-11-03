Полицейская погоня за свиньями позабавила Казнет (видео)

В городе Усть-Каменогорске полицейским пришлось ловить на дороге свиней. Необычную погоню сняли очевидцы, сообщает Kazpravda.kz.

Забавный случай произошел 3 ноября около 11:40 часов.

Видео со сбежавшими от хозяина свинками опубликовали местные паблики в соцсети.

Променад двух хрюшек по улицам Усть-Каменогорска прервали стражи порядка. Они поймали свиней и передали владельцу. Как рассказали в Департаменте полиции ВКО, хозяин и не заметил, как животные сбежали.

В отношении 64-летнего мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных», которая предусматривает штраф в 3 МРП.