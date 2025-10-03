Фото: Polisia.kz

71-летняя жительница Костаная едва не лишилась всех своих сбережений. Ее убедили, что она замешана в деле о терроризме, и вынудили снять деньги с депозита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Все началось с сообщения в WhatsApp. Некто, представившийся “юристом” и сотрудником ее организации, сообщил женщине, что на ее имя оформили виртуальную карту с 3 млн тенге. Деньги якобы ушли человеку, находящемуся в розыске, и теперь она сама находится под подозрением. Пенсионерку запугали и убедили, что ее счета необходимо срочно “спасти”. Она обратилась в банк, сняла 3,8 млн тенге и отправила фото чеков лжеспециалисту. После этого ей дали инструкции перевести деньги на “безопасные” счета.

В одном из торгово-развлекательных центров города женщина начала переводить средства через терминал. Успела отправить 500 тысяч тенге, пока ее не заметил сотрудник магазина “Технодом”. Он обратил внимание, что пожилая женщина пополняет счета, одновременно разговаривая по телефону. Попытался вмешаться, однако она отмахивалась и просила не мешать. Работник не остался равнодушным и сообщил о происходящем в полицию.

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности оперативно прибыли на место и перехватили пенсионерку в такси — мошенники уже пытались увезти ее в другое место. Женщина по-прежнему находилась под влиянием злоумышленников, не верила полицейским и продолжала выполнять команды аферистов. К происшествию подключились и прохожие, которые пытались убедить ее прекратить разговор. По словам очевидцев, пенсионерка вела себя так, словно находилась под гипнозом. Лишь спустя полчаса женщину удалось убедить, что она стала жертвой обмана.

— Они говорили так уверенно, что я даже не проверила, есть ли такой юрист в нашей организации, — рассказала она позже.

Благодаря неравнодушию очевидцев и действиям полиции удалось сохранить 3,3 млн тенге. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется розыск причастных лиц. Важно: если вам звонят и утверждают, что ваши деньги в опасности — не поддавайтесь панике, не переводите средства и не сообщайте личные данные. Прервите разговор и незамедлительно обратитесь в полицию или банк.