Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент

Он принял участие в весовой категории 85 кг

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

Кызылординский полицейский стал чемпионом мира по универсальному бою, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Отмечается, что в столице Грузии Тбилиси с 26 по 31 октября проходил чемпионат мира по универсальному бою.

В соревнованиях мирового уровня, в которых приняли участие более 800 спортсменов из более чем 20 стран, сотрудник департамента полиции Кызылординской области старший лейтенант полиции Аманкосов Нуршат принял участие в весовой категории 85 кг.

Нуршат одержал победу над соперниками из Молдовы, Узбекистана и Украины.

 

 

#Спорт #чемпион #полицейский #чемпион мира

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