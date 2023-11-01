Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

Кызылординский полицейский стал чемпионом мира по универсальному бою, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.



Отмечается, что в столице Грузии Тбилиси с 26 по 31 октября проходил чемпионат мира по универсальному бою.

В соревнованиях мирового уровня, в которых приняли участие более 800 спортсменов из более чем 20 стран, сотрудник департамента полиции Кызылординской области старший лейтенант полиции Аманкосов Нуршат принял участие в весовой категории 85 кг.

Нуршат одержал победу над соперниками из Молдовы, Узбекистана и Украины.