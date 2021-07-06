Происшествия
Полицейский повесился на работе в Аксу
В гараже ОП Аксу в Павлодарской области обнаружен мертвым полицейский, сообщает Kazpravda.kz.  

"6 июля в 00.00 часов из дежурной части ОП города Аксу поступило сообщение о том, что в гараже, находящемся на территории отдела полиции Аксу, обнаружен в повешенном состоянии инспектор Калкаманского поселкового отделения полиции, Айтказин Аспандияр Бейсенбаевич, 28.01.1981 года рождения", — проинформировали в городской прокуратуре.

Стоит отметить, что согласно ряду источников в СМИ и Сети, Аспандияр Айтказин числится в звании майора, на должности заместителя начальника по оперативной работе отдела полиции города Аксу.

Данный факт зарегистрирован по статье 105 части 1 УК РК - доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативная группа, а также судмедэксперт, прокурор города Атыгаев К. С., заместитель прокурора города Агимбетов Н. Е.

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