Происшествия
Полицейского начальника задержали в Туркестанской области
В Туркестанской области задержан начальник районного управления полиции, полковника подозревают в самоуправстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Сотрудники управления собственной безопасности Департамента полиции Шымкента задержали начальника Тюлькубасского РУП ДП Туркестанской области Данияра Меирхана по факту самоуправства – завладением автомашины Kia Sorento из автосалона ТОО «GCA-Оңтүстік».
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания городской полиции.
Начато досудебное расследование по уголовной статье «Самоуправство».