Полицейского нашли мертвым в Аксу
57
Участкового инспектора полиции нашли повешенным в городе Аксу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как проинформировали в областном Департаменте полиции, по факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства».
«23 февраля 2023 года в 06:35 в селе имени Мамаита Омарова города Аксу в сарае дома обнаружено тело участкового инспектора полиции, который покончил жизнь самоубийством путем повешения, – сообщили в ведомстве. – Со слов супруги, в семье были частые ссоры».