Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Полиция начала расследование смерти беременной женщины в больнице Атырау

В областной больнице Атырау скончалась беременная женщина. Семья похоронила её, не зная о том, что выкидыш остался в морге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Моя жена попала в больницу, ее выписали домой. Через день ее с кровотечением снова забрали в больницу, где она и скончалась. Мы думали, что похоронили и мать, и ребенка, который остался в её утробе.  И только через 10 дней, приехав за справкой о смерти, узнали, что тело сына осталось в морге", – говорит вдовец.

Как выяснилось, у женщины произошел выкидыш. В семье остались двое несовершеннолетних детей.

Пресс-служба управления здравоохранения подтвердила факт смерти матери и ребенка.

"По факту смерти 32-летней беременной женщины начато досудебное расследование по статье 317 Уголовного кодекса РК, то есть, по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", - проинформировали в полиции.

Назначены соответствующие экспертизы.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК, добавили в пресс-службе.

 

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