Полиция прокомментировала информацию об изнасиловании девочки в Актобе
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В Казнете распространилось видео с заявлением женщины о том, что ее трехлетнюю дочь изнасиловал дядя, когда та находилась у родственников отца
По данному факту начато досудебное расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт насильственных действий сексуального характера и установления личности подозреваемого.
«Подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Назначены все необходимые экспертизы, по заключениям которых будет принято законное решение», – сообщили в полиции.