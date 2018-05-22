​Полный бак ожиданий

Когда в нашей нефтедобывающей стране будет стопроцентная обеспеченность отечественным бензином и авиакеросином, почему не дешевеет горючее на заправках, как исключить дефицит топлива во время весенне-полевых работ, выясняли депутаты на правительственном часе в Мажилисе.

О развитии нефтегазовой отрасли доложил министр энергетики Канат Бозумбаев, который был оптимистичен в своих прогнозах. Так он сообщил, что со следующего года Казахстан на 100% будет обеспечен бензином, дизтопливом и авиакеросином от казахстанских НПЗ.

– Через 3–4 месяца, после завершения модернизации заводов, завершится работа по сертификации. «КазМунайГаз» в настоящее время занимается вопросом. Если эта работа будет завершена, мы на 100% обеспечим авиакеросином свой внут­ренний рынок. Если до конца года будут завершены все работы, то со следующего года 100% бензина, дизтоплива и авиакеросина будут обеспечены усилиями наших заводов, – сказал министр.

Также Канат Бозумбаев сообщил, что уже в нынешнем году внутренний рынок Казахстана на 90% будет обеспечен бензином АИ-92.

– В текущем году 90% бензина АИ-92 будет обеспечено на внутреннем рынке. Также нашими НПЗ будет обеспечено 90% дизтоплива, а по авиакеросину будет 50%, – отметил министр.

Что касается цен на бензин, то тут министр сослался на статистику. По данным международных рейтингов, в Казахстане одна из самых низких цен на бензин в мире.

– Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг неза­висимого агентства Global petrol prices, которое сравнивает цены ежемесячно. По стои­мости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу – 14-е место, – сказал он.

Как оказалось, дешевле, чем у нас, бензин только в 11 странах мира из 167. Среди них Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан. Предвосхищая же реплики депутатов о том, что вообще-то в списке – нефтедобывающие страны, такие же, как Казахстан, Канат Бозумбаев парировал, что не всегда статус нефтяной обеспечивает низкие цены на бензин. Пример тому – Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан, где бензин дороже, чем у нас.

Впрочем, депутат Снежанна Имашева заподозрила, что цены на бензин в Казахстане складываются таким невыгодным для потребителя образом потому, что акциз на бензин казахстанского производства в два раза выше, чем акциз на бензин, импортируемый из России.

– Акциз на дизельное топливо казахстанского производства в 17 раз превышает акцизы на дизельное топливо российского производства. Такая акцизная политика совершенно не стимулирует отечественную нефтепереработку. Из открытых источников известно, что нацкомпания «КазМунайГаз» не раз поднимала вопрос уравнивания акцизов путем повышения их для импорта топлива. Вместе с тем этот вопрос постоянно поднимает АО «Конденсат», которое выпускает сейчас бензин АИ-92 и 95 класса Евро-5 и является единственным конкурентом российскому производителю по данному экологическому классу. Ведется ли работа в данном направлении, стоит ли ожидать изменений акцизной политики? – спросила мажилисвумен.

На эти факты у главы Минэнерго также нашлись аргументы. По его словам, пока в стране не настанет 100-процентная бензиновая независимость и внутренний рынок не будет на 100% покрываться за счет казахстанского бензина, о повышении акцизов придется только говорить. Потому что в случае остановки любого казахстанского НПЗ высокие акцизы могут ударить по карманам казахстанцев.

– Как только мы поймем, что уровень производства бензина и дизельного топлива позволяет на 100% покрывать потребности внутреннего рынка, мы начнем защищать казахстанского производителя. Пока не покрывается, мы защищать таким образом не будем, потому что это отразится на потребителе. Бензин в Омской области стоит 215–220 тенге, а на заправке в Павлодаре – 158 тенге. Если еще акциз накрутим, представляете, по какой цене будем импортировать бензин. Тем не менее мы предполагаем, что к концу года, после того, как на Шымкентском и Атырау­ском НПЗ завершатся все работы, по бензину в стране начнется профицит, – пообещал министр.

Говоря о планах по нефтедобыче, Канат Бозумбаев сообщил, что за 4 месяца текущего года мы добыли 30 млн тонн сырой нефти, показав рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года. В целом же добыча «черного золота» в 2018 году ожидается на уровне 87 млн тонн.

– Это наш предварительный прог­ноз. Но есть ощущение, что будет немного больше. В том числе на Кашагане мы ожидаем 11 миллионов тонн нефти и 6,8 миллиарда кубов газа, – сказал Канат Бозумбаев.

По его словам, в 2017 году годовой объем добычи нефти значительно вырос.

– В 2017 году с выходом на промышленное освоение Кашагана годовой объем добычи нефти по стране вырос до 86,2 миллиона тонн. На Кашагане было добыто 8,3 миллиона тонн. Тем самым уровень ежегодной добычи нефти в стране поднялся на новую планку, – отметил министр.

Следующее, что беспокоит депутатов, – периодические топливные кризисы на внутреннем рынке ГСМ. Осенью 2017 года топливный рынок опять испытал дефицит бензина АИ-92, который был покрыт импортом топлива. Это привело к росту цен.

– Тогда министром было сказано, что с завершением модернизации НПЗ снизится импортозависимость и повысится удовлетворенность потребностей внутреннего рынка ГСМ. Однако такая ситуация может носить лишь временный характер, поскольку перекосы в объемах добычи и переработки нефти, возможная недозагруженность модернизированных мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов из-за спада добычи на месторождениях, с которых поставляется нефть на внутренний рынок, может стать причиной возникновения труднос­тей с удовлетворением внутренних потребностей нефтепродуктами и кризисов на внутреннем топливном рынке, – отметил депутат.

Поднимался и вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей удешевленным топливом. Мажилисмен Мурат Темиржанов считает, что существующий точечный механизм господдержки сельхозтоваропроизводителей льготным топливом, казалось бы, должен исключить дефицит топлива в период весенне-полевых работ. Однако на практике дела обстоят иначе.

– Существует много нареканий со стороны получателей о непрозрачности механизма распределения топлива на местах, ценовой разнице по регионам, дополнительных транспортных расходах и об отсутствии возможности у фермеров для единовременного вывоза большого объема топлива. Сегодня, когда в стране массово началась посевная кампания, сельчане вновь испытывают проблемы со своевременной поставкой топлива. Объясните, когда и как вы, наконец, планируете обеспечить прозрачные механизмы распределения льготного топлива и устранить системные проблемы, которые повторяются из года в год, – спросил депутат.

На эти вопросы ответил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

– Вопрос актуальный, – согласился он с депутатом.

Его решение уже готово. Была соз­дана рабочая группа совместно с Мин­энерго и IT-компаниями, которая в данный момент в рамках цифровизации АПК инициирует специальный проект по обеспечению льготным топливом сельчан.

По словам Армана Евниева, издерж­ки по ГСМ для сельского хозяйства возникали потому, что в списки зачастую попадали те, кто поля имеет, но не сеет на них, либо эта земля вовсе находится в субаренде. Чтобы это исключить, уже к 1 июня будет введена система электронных полей. Благодаря ей можно будет определить активность того или иного поля.

– Если активности не было, то комиссия выясняет, что там сеют и сеют ли вообще. Система будет предусматривать электронные контракты, когда связывается воедино вся цепочка держателя ресурсов, нефтезавода, поставщиков и самого сельхозтоваропроизводителя. Все будет в режиме онлайн. Система обеспечит прозрачность по объемам, срокам и суммам. Это позволит снизить накладные расходы, маржу посредников и более четко управлять объемом топлива, – отметил Арман Евниев.

Он также уточнил, что проект в пилотном режиме внедряется в Павлодарской области, но уже уборочные работы планируется проводить по этой системе.

Есть хорошая новость и для жителей столицы. Отвечая на вопрос депутата Сапара Ахметова, когда же в Астане будет газ, заместитель акима города Косман Айтмухаметов сообщил, что акимат уже выделил земельные участки, по которым пройдет ветка магистрального газопровода «Сарыарка», и уже в октябре будет готова проектно-сметная документация, согласно которой в первую очередь к газу будут подключены 2 ТЭЦ столицы и 2 микрорайона.