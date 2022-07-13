Полосы препятствий

На днях меня «развеселил» видеоролик в одном из популярных пабликов. На нем запечатлено, как в Таразе в районе этноисторического комплекса «Тектурмас» мать с тремя детьми решила перейти улицу, причем в строго отведенном месте.

Все бы ничего, да вот только «зебра», по которой собралась идти семья, упирается в тупик. Очевидно, на стадии проектирования не предусматривалось, что здесь будут ходить люди. Но позже необходимость места для перехода улицы все же появилась.

Начертили дорожники полоски на асфальте и успокоились, а как дальше людям ходить, никого не волнует. Между тем, чтобы дойти до пешеходного перехода, нужно преодолеть две земляные насыпи и арык.

Похожую ситуацию можно наб­людать и по улице Б. Момышулы между микрорайонами «Мынбулак» и «Самал», где очень многолюдно из-за близости двух рынков, двух школ и детского сада. С одной стороны пешеходный переход упирается тут в арык, а с другой – в частную автостоянку. По мнению местных жителей, нужно вернуть «зебру» на прежнее место, да и светофор не помешал бы.

Эти факты напомнили еще одну городскую картину. Как-то проходил по одной из отдаленных улиц областного центра и в буквальном смысле наткнулся на... здание. Дело в том, что его владелец, видимо, решил расширить свою полезную площадь и не заметил, как крыльцо с лестницей перекрыло больше половины тротуара. Взглянув на вывеску, красовавшуюся на стене рядом с дверью, понял, что принадлежит строение одной из... коммунальных служб города. Монополия позволяет делать и такое? Сомневаюсь.

Или взять один из торговых домов областного центра. Его владелец, вероятно, из хороших побуждений и, конечно, собственных нужд решил несколько преобразить фасад здания, пристроив к нему навес. Но в итоге вновь пострадал тротуар.

Мало того, что дорожки для пешеходов в нецентральной части города никто уже давно не ремонтирует, так их еще и разрушают, перекрывают, используют, как хотят. В целом, к сожалению, местные власти почему-то обращают внимание на тротуары по остаточному принципу. В первую очередь для них важны автодороги.

Но что делать жителям, которые передвигаются пешком, а не на личном транспорте? Да и те, кто за рулем, регулярно оказываются на месте последних. В сухую и солнечную погоду еще ничего, но как только пройдет дождь или выпадет снег, наступает настоящий грязевой апокалипсис. Пройти по городским микрорайонам и отдаленным участкам и не испачкаться – настоящее искусство. К тому же на некоторых «ровных» территориях есть шанс и ноги переломать.

То же самое можно сказать о некоторых остановках общественного транспорта в центре города. Их сделали такими высокими, что не каждый пожилой человек сможет взобраться на них без чьей-либо помощи. Правда, додумались построить лестницы. Но какие?! По их ступенькам можно перемещаться только боком. Иначе это грозит падением и травмой.

Поэтому многие выбирают рядом стоящий спуск якобы для людей с инвалидностью и матерей с колясками. Но дело в том, что он явно построен не по нормам и правилам и тоже представляет опас­ность. Особенно в зимнее время.

Между тем, читая комментарии местных жителей, трудно не согласиться, что в целом город красив, но запущен. Даже в мес­тах, рассчитанных для туристов, не все гладко. Во многих местах брусчатка положена неровно и свободно «гуляет». В придачу фонари горят через один, урны либо отсутствуют, либо забиты доверху. Про общественные туалеты вообще молчу, потому что их почти нигде нет.

Складывается такое ощущение, что строили, как говорится, на отвяжись. Невольно начинаешь думать, что все у нас делается для галочки либо попросту покупается…