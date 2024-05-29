Половодье нанесло урон не только полям, но и фермам

Накрывшие половину регионов Казахстана масштабные паводки не обошли стороной аграрные и животноводческие хозяйства. Согласно информации, предоставленной редакции «Казправды» Министерством сельского хозяйства, затопленными оказались значительные посевные площади. Их владельцы наде­ются на то, что вода сойдет до завершения сроков сева и почва подсохнет. Если этого не произойдет, то вымоченные гектары будут восполнены за счет паровых полей.

Из регионов, подвергшихся паводку, собрана оперативная информация об ущербе, понесенном АПК в результате весенних подтоплений. Так, в Западно-Казахстанской области большой водой оказались залиты поля озимых – в общей сложности на площади 4,9 тыс. га.

В Атыраускую область большая вода пришла тогда, когда местные полеводы уже подготовили к весеннему севу поля под овощные, бахчевые, кормовые культуры и картофель. При этом они успели засеять 85 гектаров. Под воду ушли 4 тыс. га плантаций и посевных площадей.

В Махамбетском районе Атырауской области нанесен ущерб сразу трем теп­личным хозяйствам. Они принадлежат фермерскому хозяйству «Дастан» (площадь теплицы 1 га), «Ким В» (1 га), ТОО «АтырауАгроӨнимдери» (лимонарий в 1 га).

Кроме того, по оперативным данным акиматов, имеются факты подтопления складов с семенным материалом в Актюбинской и Костанайской областях. Общий объем списанных по этим регионам семян составил 120 тонн.

Чтобы объективно определить ущерб, нанесенный сельскому хозяйству в результате ЧС природного характера, Минсельхозом утверждены правила по его возмещению для физических и юридических лиц. В пострадавших регионах созданы комиссии, в которые вошли представители местных исполнительных органов, МВД (по согласованию), общественных организаций, региональных представительств Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и членов местного отраслевого сообщества.

Для обеспечения фермеров, нуждающихся в семенах, АО «НК «Продовольственная конт­рактная корпорация» сформирован специальный семенной фонд в объеме 200 тыс. тонн.

Востребованный объем семенного материала можно получить в качестве товарного кредита на условиях возвратности денежными средствами в срок по 1 ноября 2024 года под гарантии социально-предпринимательских корпораций. Условия данной программы и список хлебоприемных предприятий, отпускающих семенной материал, опубликованы на официальном сайте Продкорпорации.

Министерством сельского хозяйства также предусмотрены программы для хозяйств, которые нуждаются в отсрочке по выплатам стоимости семян. Участникам этой прог­раммы семена продаются по цене 140–145 тыс. тенге за тонну. При стопроцентной оплате их стоимость будет снижена до 135–140 тыс. тенге за тонну. Цены могут варьироваться в зависимости от содержания клейковины.

В целях минимизации ущерба для сельхозпредприятий осуществляется добровольное страхование посевов. При заключении страхового соглашения государством субсидируется 80% страховых премий. В этом году на осуществление программы страхования растениеводства государством выделено 3,1 млрд тенге.

По оперативным данным областных акиматов, обстановка в паводковых райо­нах стабильная, дополнительных угроз для посевных площадей не зафиксировано. Вопросы своевременного и качест­венного проведения весенне-полевых работ находятся на особом контроле Правительства. Этим вопросам были посвящены три его заседания с заслушиванием ответственных должностных лиц.

Большая работа проведена по спасению сельскохозяйственных животных. По состоя­нию на 27 мая 2024 года на безопас­ные участки эвакуировано 139 378 голов лошадей, КРС, овец и свиней. В результате паводков число павших животных достиг­ло 11 713 голов. К настоящему времени утилизировано 100% павшей скотины.

Для скорейшего решения проблем при Министерстве сельского хозяйства сформирован оперативный штаб.