Половодье нанесло урон не только полям, но и фермам Экономика 29 мая 2024 г. 8:36 2 Бек Нигметов Пострадавшие агроформирования получают материальную и финансовую поддержку от государства коллаж Павла Цедилина Накрывшие половину регионов Казахстана масштабные паводки не обошли стороной аграрные и животноводческие хозяйства. Согласно информации, предоставленной редакции «Казправды» Министерством сельского хозяйства, затопленными оказались значительные посевные площади. Их владельцы надеются на то, что вода сойдет до завершения сроков сева и почва подсохнет. Если этого не произойдет, то вымоченные гектары будут восполнены за счет паровых полей. Из регионов, подвергшихся паводку, собрана оперативная информация об ущербе, понесенном АПК в результате весенних подтоплений. Так, в Западно-Казахстанской области большой водой оказались залиты поля озимых – в общей сложности на площади 4,9 тыс. га. В Атыраускую область большая вода пришла тогда, когда местные полеводы уже подготовили к весеннему севу поля под овощные, бахчевые, кормовые культуры и картофель. При этом они успели засеять 85 гектаров. Под воду ушли 4 тыс. га плантаций и посевных площадей. В Махамбетском районе Атырауской области нанесен ущерб сразу трем тепличным хозяйствам. Они принадлежат фермерскому хозяйству «Дастан» (площадь теплицы 1 га), «Ким В» (1 га), ТОО «АтырауАгроӨнимдери» (лимонарий в 1 га). Кроме того, по оперативным данным акиматов, имеются факты подтопления складов с семенным материалом в Актюбинской и Костанайской областях. Общий объем списанных по этим регионам семян составил 120 тонн. Чтобы объективно определить ущерб, нанесенный сельскому хозяйству в результате ЧС природного характера, Минсельхозом утверждены правила по его возмещению для физических и юридических лиц. В пострадавших регионах созданы комиссии, в которые вошли представители местных исполнительных органов, МВД (по согласованию), общественных организаций, региональных представительств Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и членов местного отраслевого сообщества. Для обеспечения фермеров, нуждающихся в семенах, АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» сформирован специальный семенной фонд в объеме 200 тыс. тонн. Востребованный объем семенного материала можно получить в качестве товарного кредита на условиях возвратности денежными средствами в срок по 1 ноября 2024 года под гарантии социально-предпринимательских корпораций. Условия данной программы и список хлебоприемных предприятий, отпускающих семенной материал, опубликованы на официальном сайте Продкорпорации. Министерством сельского хозяйства также предусмотрены программы для хозяйств, которые нуждаются в отсрочке по выплатам стоимости семян. Участникам этой программы семена продаются по цене 140–145 тыс. тенге за тонну. При стопроцентной оплате их стоимость будет снижена до 135–140 тыс. тенге за тонну. Цены могут варьироваться в зависимости от содержания клейковины. В целях минимизации ущерба для сельхозпредприятий осуществляется добровольное страхование посевов. При заключении страхового соглашения государством субсидируется 80% страховых премий. В этом году на осуществление программы страхования растениеводства государством выделено 3,1 млрд тенге. По оперативным данным областных акиматов, обстановка в паводковых районах стабильная, дополнительных угроз для посевных площадей не зафиксировано. Вопросы своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ находятся на особом контроле Правительства. Этим вопросам были посвящены три его заседания с заслушиванием ответственных должностных лиц. Большая работа проведена по спасению сельскохозяйственных животных. По состоянию на 27 мая 2024 года на безопасные участки эвакуировано 139 378 голов лошадей, КРС, овец и свиней. В результате паводков число павших животных достигло 11 713 голов. К настоящему времени утилизировано 100% павшей скотины. Для скорейшего решения проблем при Министерстве сельского хозяйства сформирован оперативный штаб. #паводок #сельское хозяйство #фермеры #половодье