собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Положение о Консультативной платформе центральных избирательных органов (КП ЦИО) государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписано в Туркестане

Фото пресс-службы облакимата

Председатели центральных избирательных органов государств-членов ОТГ – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и государства-наблюдателя при ОТГ – Венгрии на встрече в Туркестане утвердили Положение о создании консультативной платформы центральных избирательных органов государств-членов Организации, передает корреспондент Kazpravda.kz

Приветственное письмо членам Консультативной платформы направил Президент РК, в котором выразил благодарность руководителям братских стран за поддержку предложения по созданию консультативной платформы. Ее создание инициировал Касым-Жомарт Токаев на 10 саммите ОТГ. Президент Казахстана пожелал плодотворной работы консультативной платформе и выразил уверенность, что инициатива окажет содействие развитию избирательных систем государств-участников организации.

Положение о Консультативной платформе центральных избирательных органов (КП ЦИО) предполагает системное сотрудничество между центральными избирательными органами государств-членов ОТГ, направленное на укрепление взаимопонимания и повышение эффективности избирательных процессов, развитие многостороннего сотрудничества и координацию путем организации международных миссий наблюдателей ОТГ на выборах и референдумах в государствах-членах.

Участники встречи подтвердили важность развития международного электорального сотрудничества и выразили убежденность, что создание общей платформы для проведения регулярных консультаций и обеспечения сотрудничества между центральными избирательными органами государств-членов ОТГ будет способствовать развитию электоральных процессов.