Получил документ

В Восточном Казахстане полицейские помогли 54-летнему мужчине получить первое в жизни удостоверение личности.

Сложно поверить, но житель Шемонаихинского района десятилетиями обходился без документов. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в 1983 году, когда шемонаихинцу было 16 лет, ему вручили красный паспорт СССР. Но он его потерял. И позже в силу жизненных обстоятельств даже не пытался взяться за оформление.

– Сотрудники миграционной службы Шемонаихинского управления полиции вместе с юристом филиала Бюро по правам человека сделали запрос в Россию, – рассказали в департаменте. – Там подтвердили, что у мужчины отсутствует гражданство иностранного государства. На сегодня ему выдали первое в его жизни удостоверение гражданина Казахстана.

Как подчеркнули полицейские, житель Шемонаихинского района теперь может пользоваться всеми госуслугами.

Всего с начала года сотрудники миграционной службы Восточного Казахстана выявили почти сто человек, у которых из всех документов личности имелись только недействительные красные советские паспорта.