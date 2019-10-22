​Помогли Арысу, поддержат Туркестан

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Любовь Доброта

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинспектировали ход строи­тельства объектов в городах Арысе и Туркестане. Именно этой структуре поручили заниматься восстановлением всех социальных объектов города, разрушенных от взрывов боеприпасов.

Восстановлено 64 из 68 объектов, в том числе 53 образовательных объекта, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных и 3 общественных места. В 16 школ закуплена новая мебель. На 4 объектах завершаются строительные работы.

Рабочая группа посетила детский сад «Акнур», здание которого построено 65 лет назад. После ремонта оно выглядит как новое. Готов к проведению соревнований и турниров после реконструкции центральный стадион на 1 200 мест. Умирзак Шукеев и Ахметжан Есимов дали старт матчу среди юных футболистов Арыса.

На аллее героев перед железнодорожным вокзалом, восстановлением которого тоже занималось АО «ФНБ «Самрук-Казына», Ахметжан Есимов и Умирзак Шукеев встретились с аксакалами города и обсудили текущую ситуацию в Арысе. Старейшины выразили благодарность за оперативность и слаженные действия по восстановлению города.

– Самое главное, чтобы был доволен народ, – подчеркнул Ахметжан Есимов. – Только люди, живущие здесь, могут оценить качество работ. Все это стало возможным благодаря продуктивной работе, проведенной руководством области.

Кроме масштабной помощи в восстановлении Арыса, фонд финансирует строительство 7 социальных объектов в Туркестане. Это – здание амфитеатра, Дворца школьников, стадиона на 7 000 мест, музея им. Х. А. Яссауи, конгресс-холла, занимается реализацией проекта Smart City («Умный город») и прокладывает сети связи.

На всех объектах ведется работа, и это позволяет строить новые планы взаимного сотрудничества акимата области и «Самрук-Казына». Дальнейшие направления такого взаимодействия обозначены в меморандуме о сотрудничестве, который подписали первые руководители.

Речь идет о газификации Туркестанской области, развитии энергетического комплекса, налаживании электронной торговли и почтовой сети, информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также реа­лизации проекта Smart City и строительстве социальных объектов в области.

Smart City предполагается реа­лизовать по сервисной модели в Арысе и Туркестане. В рамках этого проекта фондом будет обеспечено строительство волоконно-оптической линии связи до 97 школ и больниц, радиосетей в Туркестанской области и организации 400 камер облачного видеонаблюдения, а также 50 точек WiFi в социальных объектах: 12 школах, 2 больницах, 2 детских садах Арыса.

Помимо этого, стороны обсудили тему развития энергетического комплекса в регионе. Ожидается строительство новой подстанции мощностью 220 кВ, к которой будет присоединена местная распределительная электрическая сеть напряжением 110 кВ. Умирзак Шукеев выразил уверенность, что реа­лизация меморандума внесет дополнительный вклад в социально-экономическое развитие региона и благосостояние людей.

Фонд намерен также оказать поддержку и содействие проектам, предусматривающим создание новых производств в Туркестанской области. Речь идет о заключении долгосрочных контрактов. Со своей стороны акимат обеспечит отбор проектов по созданию новых производств.

Намерен подключиться фонд и к решению социальных вопросов. К примеру, займется реабилитацией детей с ДЦП, поможет оснастить кабинеты поддержки инклюзии, поддержит проекты по популяризации здорового образа жизни и спорта. 

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