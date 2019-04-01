​Помогут семьям погибших

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов посетил семью пилота Романа Костыгова и выразил соболезнования его родным и близким, передает региональная служба коммуникаций Мангистауской облас­ти. Все семьи военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, получат материальную помощь в размере одного миллиона тенге.

– Выражаем глубокие соболезнования семьям военнослужащих, выполнявших свой воинский долг. Мы связались с региональными акиматами, которые будут встречать семьи на местах и оказывать им всю необходимую помощь, – сообщил Ералы Тугжанов.

Напомним, военный борт вылетел из Актау в 8 утра 27 марта и потерпел катастрофу в Кызыл­ординской области. 12 человек из 13 погибших являются военнослужащими авиационной части № 30153 Актауского гарнизона.