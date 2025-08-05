Помол чилийский, рудный

Проекты
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Чилийская компания ­ME Elemetal построит в индустриальной зоне Талдыкоргана завод по обработке металла, в том числе по выпус­ку стальных мелющих шаров.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в ТОО «Zhetysu Investt», выступающем в качестве инвестиционного консультанта и куратора проекта с казахстанской стороны, производство будет создано совместно с китайской компанией Longteng Special Steel Co. Ltd. – лидером сталелитейной индустрии КНР. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Его производственная мощность составит 150 тыс. тонн стальных мелющих шаров в год.

По информации ТОО «Zhetysu Investt», общий объем инвестиций в проект составит около 85 млн долларов. В его рамках планируется создание до 100 новых рабочих мест.

ТОО «Zhetysu Investt» было соз­дано акиматом области ­Жетысу в декабре 2022 года в качестве структуры по обеспечению безбарьерного взаимодействия представителей бизнеса с государственными органами. Товарищество проводит регулярные встречи с потенциальными инвесторами. Благодаря его деятельности в регион пришли крупные зарубежные компании, в том числе из КНР, Германии, Чили, Саудовской Аравии, заинтересованные в осуществлении проектов в облас­ти ВИЭ, транспорта, логистики.

Что касается нового производства, то еще в марте текущего года Группа KAZ Minerals и ME Elecmetal подписали офтейк-контракт, согласно которому пос­ледняя берет на себя обязательства по строительству в Талдыкоргане завода мелющих шаров.

По данным пресс-службы KAZ Minerals, ежегодно Группа компаний использует до 70 тыс. тонн мелющих шаров, что эквивалент­но затратам в пределах 100 млн долларов. Мелющие шары играют ключевую роль в процессе измельчения рудной массы.

В связи с отсутствием в Казах­стане производства мелющих шаров соответствующего качест­ва в настоящее время группа использует продукцию международного лидера в этой сфере – компании ME Elecmetal. Таким образом, речь идет о локализации стратегически важного металлообрабатывающего передела.

К слову, за три года с момента образования области Жетысу годовой объем промышленного производства здесь вырос с 297 млрд до 347 млрд тенге. В текущем году планируется довести этот показатель до 373 млрд тенге.

За прошедший период в сфере промышленности реализовано 35 проектов на общую сумму 85 млрд тенге. До 2027 года планируется осуществить еще 34 инвест­проекта на сумму 1,7 трлн тенге.

В частности, намечено строи­тельство меднорудного обогатительного комбината, промышленного городка в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», завода ветряных электростанций. Также в планах – установка газотурбинных станций в городах Текели и Талдыкоргане, модернизация аккумуляторного завода «Кайнар АКБ», возведение металлопрокатного завода по выпуску арматуры и стальных изделий, фаб­рики пакетирования чая и кофе.

#Талдыкорган #строительство #завод #Zhetysu Investt

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