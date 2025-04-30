Помощь идет по воде

Паводковая ситуация
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой

фото ДП СКО

По данным ДЧС области на утро 29 апреля, уровень воды в реке Есиль вблизи Петропавловска достиг отметки 1 177 см – на 4 см ниже пика 2025 года (1 181 см). Несмотря на высокий уровень воды, благодаря круглосуточной работе экстренных служб удалось избежать подтопления жилых домов в наиболее уязвимых районах.

Микрорайон «Заречный» в Петропавловске оказался временно отрезан от большой земли, но помощь жителям поступает по воде. Вечером в понедельник полицейские на моторной лодке эвакуировали пожилую женщину, которой понадобилась медицинская помощь. Пострадавшая была доставлена к мосту гидроузла и передана бригаде скорой помощи. Это лишь один пример оперативной и слаженной работы полиции, спасателей и медиков. В настоящее время в поселке продолжают нести службу 30 сотрудников полиции, задействованы две моторные лодки и патрульные автомобили. На подступах к затопленной зоне дополнительно дежурят еще 40 полицейских. По официальным данным, угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

Тем временем в селах ниже по течению Есиля, таких как Ольшанка, Большая Малышка, Вагулино, Барневка и Соколовка, зафиксирована третья волна паводка. В селе Большая Малышка, где река прорвала защитный вал, продолжаются масштабные работы по его укреплению. Аким области Гауез Нурмухамбетов лично проинспектировал ход работ, в которых участвуют около 500 человек и 67 единиц техники. Аналогичные мероприятия проходят и в других селах Кызылжарского района.

Несмотря на сложные погодные условия, включая сильный ветер и высокие волны, работы по укреплению дамб и защите населенных пунктов не прекращаются ни на минуту. Все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы защитить население и минимизировать ущерб от стихии.

#паводок #ДЧС #СКО

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