Помощь рядом

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Как оказалось, жертвы насилия не всегда знают, куда обращаться за помощью.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов посетил столичный центр по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия, дабы лично ознакомиться с результатами действующего на базе учреждения пилотного проекта по поддержке пострадавших от полового преступления женщин и несовершеннолетних. Проект, к слову, реализуется по инициативе МВД как мера борьбы с сексуальным насилием, о которой говорил Глава государства на одном из заседаний Национального совета общественного доверия. Именно МВД было поручено улучшить качес­тво расследования подобных преступлений с исключением психотравмирую­щего эффекта в отношении потерпевших. Ответом стало создание в регионах страны центров по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия, где и проходит сейчас «пилот».

В центре обратившиеся могут получить всю необходимую помощь – медицинскую, социальную, психологическую, правовую. По словам директора общественного фонда «Право» Ольги Рыль, когда ребенок, женщина подвергаются сексуальному насилию, они должны получить первичные услуги сразу же, в одном мес­те, не отправляясь сначала на следствие, потом на экспертизу. Рассказать о произошедшем – дело очень личное, сделать это при большом скоплении людей в полиции или медучреждении проблематично для жертвы. Тут необходима скорая помощь психолога.

– У нас есть все, чтобы наказать виновного, предотвратить насилие в семьях. У нас работает законодательство, к которому нам нужно прибегнуть. Многие не знают об этом. Поэтому наша задача – совместно с МВД максимально распространить эту информацию. Так, чтобы жертвы насилия знали и понимали, что существуют центры на бесплатной основе. Жертва насилия может прийти и получить помощь, – прокомментировала общественный деятель Ольга Кабанюк.

Центр также посетили члены общественного совета МВД, адво­каты и представители СМИ. Они обсудили эффективность работы единых центров при оказании помощи потерпевшим.

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