Свежий выпуск Помощь рядом 23 мая 2022 г. 0:31 Влада Седова Как оказалось, жертвы насилия не всегда знают, куда обращаться за помощью. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов посетил столичный центр по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия, дабы лично ознакомиться с результатами действующего на базе учреждения пилотного проекта по поддержке пострадавших от полового преступления женщин и несовершеннолетних. Проект, к слову, реализуется по инициативе МВД как мера борьбы с сексуальным насилием, о которой говорил Глава государства на одном из заседаний Национального совета общественного доверия. Именно МВД было поручено улучшить качество расследования подобных преступлений с исключением психотравмирующего эффекта в отношении потерпевших. Ответом стало создание в регионах страны центров по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия, где и проходит сейчас «пилот». В центре обратившиеся могут получить всю необходимую помощь – медицинскую, социальную, психологическую, правовую. По словам директора общественного фонда «Право» Ольги Рыль, когда ребенок, женщина подвергаются сексуальному насилию, они должны получить первичные услуги сразу же, в одном месте, не отправляясь сначала на следствие, потом на экспертизу. Рассказать о произошедшем – дело очень личное, сделать это при большом скоплении людей в полиции или медучреждении проблематично для жертвы. Тут необходима скорая помощь психолога. – У нас есть все, чтобы наказать виновного, предотвратить насилие в семьях. У нас работает законодательство, к которому нам нужно прибегнуть. Многие не знают об этом. Поэтому наша задача – совместно с МВД максимально распространить эту информацию. Так, чтобы жертвы насилия знали и понимали, что существуют центры на бесплатной основе. Жертва насилия может прийти и получить помощь, – прокомментировала общественный деятель Ольга Кабанюк. Центр также посетили члены общественного совета МВД, адвокаты и представители СМИ. Они обсудили эффективность работы единых центров при оказании помощи потерпевшим.