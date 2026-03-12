В Актюбинской области из-за сильного бурана и гололеда с утра была закрыта трасса в направлении Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
Сотрудники районного отдела полиции, расположенного на границе двух регионов, несли круглосуточное дежурство на автодорогах.
Во время службы старший сержант полиции Берик Накыпбеков обратил внимание на автомобиль Volkswagen Polo с иностранными номерами. В машине находилась семья из Екатеринбурга — брат, сестра и двое ее несовершеннолетних детей. Они уже три дня были в дороге и направлялись в Узбекистан, навестить родителей.
Полицейский выяснил, что один из детей плохо себя чувствует, и сразу вызвал скорую помощь, оказав первую помощь на месте. Из-за закрытой трассы семье пришлось прервать поездку. Путешественники пытались найти ночлег в кемпингах и гостиницах, однако свободных мест не оказалось.
Не оставшись равнодушным, Берик Накыпбеков пригласил их переночевать у себя дома. Супруга и дети полицейского тепло встретили гостей. На следующий день, когда состояние ребенка улучшилось и дорожная ситуация стабилизировалась, семью проводили в дальнейший путь.