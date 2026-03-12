В Актюбинской области из-за сильного бурана и гололеда с утра была закрыта трасса в направлении Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

Сотрудники районного отдела полиции, расположенного на границе двух регионов, несли круглосуточное дежурство на автодорогах.

Во время службы старший сержант полиции Берик Накыпбеков обратил внимание на автомобиль Volkswagen Polo с иностранными номерами. В машине находилась семья из Екатеринбурга — брат, сестра и двое ее несовершеннолетних детей. Они уже три дня были в дороге и направлялись в Узбекистан, навестить родителей.

Полицейский выяснил, что один из детей плохо себя чувствует, и сразу вызвал скорую помощь, оказав первую помощь на месте. Из-за закрытой трассы семье пришлось прервать поездку. Путешественники пытались найти ночлег в кемпингах и гостиницах, однако свободных мест не оказалось.

Не оставшись равнодушным, Берик Накыпбеков пригласил их переночевать у себя дома. Супруга и дети полицейского тепло встретили гостей. На следующий день, когда состояние ребенка улучшилось и дорожная ситуация стабилизировалась, семью проводили в дальнейший путь.