Повышение акцизов на пиво, освобождение от налогов МФО – налоговые поправки

Мажилис, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и в Закон «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Проект закона разработан депутатами Парламента Республики Казахстан и в целом направлен на законодательное обеспечение исполнения отдельных поручений главы государства, в том числе озвученных в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, и на улучшение и уточнение некоторых норм налогового законодательства.

В рамках проекта закона предлагается не рассматривать доходом целевые накопления детей, направляемых из Национального фонда Республики Казахстан, не рассматривать доходом физического лица доходы при списании (прощении) задолженности коллекторским агентством, микрофинансовой организацией.

Также предлагается не рассматривать доходом физического лица материальную выгоду от экономии на стоимости товаров, работ, услуг при их приобретении за счет суммы, начисленной за ранее осуществленные покупки или полученные работы, услуги, не рассматривать в качестве дохода физического лица доход от прироста стоимости при реализации парковочного места, находящегося на территории Республики Казахстан на праве собственности более года с даты регистрации права собственности;

Кроме того, поправками предлагается включить в цену приобретения механического транспортного средства или прицепа, ввезенного с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, в том числе таможенные и утилизационные платежи при определении дохода физического лица от прироста стоимости, в случае его реализации, освободить временно - на 3 года, от налогообложения доходы микрофинансовых организаций в связи со списанием (прощением) задолженности по микрокредитам физических лиц.

Среди новелл - исключение действующего права банков второго уровня на уменьшение налогооблагаемого дохода по нотам Национального Банка Республики Казахстан, исключение из компетенции Правительства Республики Казахстан определение в налоговых целях отдельных перечней приоритетных видов деятельности, разрешенных в специальных экономических зонах, ввиду определения таких перечней соответствующим государственным уполномоченным органом.

Также предлагается предоставлять налоговые льготы участникам и управляющим компаниям специальных экономических и индустриальных зон на определенные сроки по категориям (категория А – в течение 7 лет, категория B – в течение 15 лет, категория С –  в течение 25 лет), определить порядок и условия предоставления отсрочки по уплате государственной пошлины в судах, исчислять ставку платы за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 киловатт/час при использовании электрической энергии из собственных генерирующих установок.

Предлагается разрешить применять специальный налоговый режим субъектам малого бизнеса, занимающимся деятельностью по сбору и приему стеклопосуды, повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию с 79 до 90 тенге за литр, применять единовременное удержание и перечисление ИПН в бюджет с единовременной пенсионной выплаты для лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по выслуге лет или из страховой организации.

В рамках налогового администрирования также вводится ряд нововведений. Так, предлагается исключить обязанности налогоплательщика по хранению в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книг учета наличных денег и товарных чеков, а также других чеков.

#мажилис #поправки #налоги #кодекс

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