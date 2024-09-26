Популярные маркетплейсы начнут блокировать рекламу «запрещенки»

Прокуратура Алматы договорилась о взаимодействии с «Яндекс Еда Казахстан» и «ОЗОН Маркетплейс Казахстан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура и полиция Алматы подписали меморандум с ТОО «Яндекс Еда Казахстан», а также начато сотрудничество с ТОО «ОЗОН Маркетплейс Казахстан» в рамках борьбы с распространением запрещенных веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного огана

Как отмечается, сотрудничество направлено на развитие государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия наркопреступности. В рамках взаимодействия предусмотрена блокировка рекламы и распространения запрещенных веществ.

Данные меры способствуют формированию безопасной среды для жителей южной столицы, считают правоохранители.