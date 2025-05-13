Как подчеркнули в Министерстве водных ресурсов и ирригации, ежегодные природоохранные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности и среды обитания флоры и фауны в пойме Иртыша. На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки. Кроме того, сбросы способствуют очистке русла главной водной артерии региона.

«Природоохранные попуски не только помогают сохранить окружающую среду и биологическое разнообразие в регионе. Они способствуют развитию сельского хозяйства, животноводства и экономики Павлодарской области в целом. Это положительно влия­ет на благосостояние местных жителей», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Для контроля ситуации во время разлива на территории Павлодарской области установлены 14 гидропостов. В каждом районе, по чьей территории протекает Иртыш, работают мобильные оперативные группы, способные своевременно реагировать на любые изменения обстановки. Сейчас еще наблюдается подъем уровня воды и затопление поймы, однако уже через несколько дней сама река должна войти в русло.

Также в области продолжаются малые природоохранные попус­ки в пойму реки Шидерты. По данным на 12 мая, направлено более 60 млн кубометров воды из канала им. К. Сатпаева. Это ровно половина от запланированного объема, который позволит сохранить флору и фауну сельской зоны города Экибастуза и Актогайского района, а также наполнить Аулиекольскую систему озер, озера Басентин и Шыганак.

Уже залито более 9 тыс. га лиманов в сельской зоне Экибастуза, всего же планируется обводнить более 21 тыс. га мелководных заливов. В озеро Шыганак с начала природоохранных попусков прибыло 10 млн кубометров воды.