Свыше 100 млн тенге незадекларированных наличных пытались вывезти из Астаны
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На таможенном посту «Ауежай Астана» пресекли незаконный вывоз денег на сумму более 100 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.
За апрель и май из Казахстана через аэропорт Астаны пытались вывезти валюту более чем на 100 млн тенге и слиток аффинированного золота. Однако этому помешали сотрудники Департамента госдоходов по столице.
К примеру, у пассажира рейса в Анталью в багаже обнаружили незадекларированные наличные 118 392 долларов США, 28 750 рублей и 92 885 евро, рассказали в Минфине.
В ведомстве напоминают, что вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов, а также аффинированного золота, запрещен.