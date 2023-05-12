Свыше 100 млн тенге незадекларированных наличных пытались вывезти из Астаны

На таможенном посту «Ауежай Астана» пресекли незаконный вывоз денег на сумму более 100 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба Минфина РК

За апрель и май из Казахстана через аэропорт Астаны пытались вывезти валюту более чем на 100 млн тенге и слиток аффинированного золота. Однако этому помешали сотрудники Департамента госдоходов по столице.

К примеру, у пассажира рейса в Анталью в багаже обнаружили незадекларированные наличные 118 392 долларов США, 28 750 рублей и 92 885 евро, рассказали в Минфине.

В ведомстве напоминают, что вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов, а также аффинированного золота, запрещен.