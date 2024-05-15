Пора ломать стереотипы

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Николай Жоров

Презентован очередной этап программы обучения «Женщины в микробизнесе»

фото из архива "КП"

В Казахстане, по данным официальной статистики, женщины возглавляют порядка 49% предприятий, действующих в секторе микро- и малого бизнеса. А вот в среднем и крупном их доля в руководстве компаний значительно ниже.

Для устранения причин, сдерживающих желание женщин развивать малый бизнес до среднего и крупного, Правительство Казахстана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыли прием заявок на участие в программе обучения «Женщины в микробизнесе». Презентация очередного ее этапа состоялась в Алматы.

– Мы уверены, что реализация программы позволит предпринимательницам повысить свои компетенции и даст им шанс перейти в более крупный сегмент бизнеса. Наша основная цель – предоставить возможности для роста микропредприятий, которые возглавляют женщины, через доступное и качественное обучение, – отметила руководитель программы в Казахстане Алма Касымова.

По итогам анализа двух предыдущих этапов программы организаторы на основе пожеланий предпринимательниц решили расширить число участниц и в этом году готовы обучить более шести тысяч женщин. Причем в онлайн-формате, с индивидуальным коучингом.

– В проекте все ключевые области ведения бизнеса ориентированы именно на компании, занятые в микробизнесе. При этом участницы смогут подключаться к обучению в любое время и проходить курс в удобном для себя темпе, по удобному расписанию. Программа будет доступна для всех женщин республики. В ней смогут принять участие не только представительницы крупных городов, но и жительницы сельской местности, – объяснила эксперт по проектам в области женского предпринимательства Махаббат Кабираева.

В ходе программы обучения женщины смогут задавать конкретные вопросы в онлайн и офлайн-форматах, получать онлайн-консультации, которые дадут им возможность уже во время обучения применять новые инструменты для решения конкретных проблем.

Как отмечают эксперты, причины того, что в Казахстане женщины почему-то остаются на уровне микро и в малом бизнесе, связаны как с препятствиями экономического плана, так и со стереотипным восприятием в обществе. И такие подходы пора ломать.

Прошедшие ранее обучение по программе предпринимательницы высоко оценили ее уровень.

– К моменту обучения я занималась бизнесом уже около семи лет, но даже для меня в ходе участия в программе открылось много нового. Стала внедрять новые инструменты в своем деле и, можно сказать, потихоньку приблизилась к уровню среднего бизнеса, – рассказала одна из участниц Зарина Таирова.

По ее словам, очень важно, что это бесплатные курсы. Причем они носят практический характер. Еще один немаловажный фактор – простота подключения к программе. Женщина заходит на сайт, заполняет анкету, регист­рируется и сразу попадает на обучающую платформу.

#программа #бизнес #обучение #женщины #Женщины в микробизнесе

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