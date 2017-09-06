​Пора новоселий

В рамках реализации поручений Главы государства в Актюбинской области продолжается системная работа по ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения. На днях в регионе открылись сразу восемь новых школ, из них три – в Актобе. Все объекты образования возведены в рамках Государственной прог­раммы «Нұрлы жол».

Аким области Бердыбек Сапарбаев принял участие в торжественном открытии трех школ в областном центре. Поздравил жителей микрорайона «Батыс-2», где за лето успели построить школы на 320 и 600 ученических мест, затем отправился в пригородное село имени Кенеса Нокина, где распахнула двери школа на 320 мест.

– Развитие страны в первую очередь зависит от уровня образования и культуры граждан, поэтому каждое государство уделяет самое пристальное внимание социальной сфере, – отметил аким области, выступая с поздравительной речью. – Новостройки имеют кабинеты с интерактивным мультимедийным оборудованием, компьютерные классы, библиотеки, спортивные и актовые залы. Условия созданы, теперь дело за вами – учителями, учениками и родителями. Вы, ребята, должны использовать представленные возможности максимально, чтобы получить хорошее образование, быть достойными гражданами. Ведь именно вам предстоит воплотить в жизнь идею Главы государства «Мәңгілік Ел», ускорить вхождение Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира.

Остальные пять новых школ появились в районах области – по одной в Мугалжарском, Иргизском, Шалкарском, и две – в Уилском районе. С их вводом в эксплуатацию закроются саманные помещения, ставшие за десятилетия ветхими и аварийными.

В этот же день Бердыбек Сапарбаев побывал на торжественной линейке в честь первого звонка в новой школе в Кандыагаше Мугалжарского района. Она рассчитана на 600 ученических мест. Всего в Актюбинской области в текущем году будет построено 25 школ на 10 080 мест общей стоимостью 24 млрд тенге.