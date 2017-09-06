​Пора новоселий

Женис Байтурин

В рамках реализации поручений Главы государства в Актюбинской области продолжается системная работа по ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения. На днях в регионе открылись сразу восемь новых школ, из них три – в Актобе. Все объекты образования возведены в рамках Государственной прог­раммы «Нұрлы жол».

Аким области Бердыбек Сапарбаев принял участие в торжественном открытии трех школ в областном центре. Поздравил жителей микрорайона «Батыс-2», где за лето успели построить школы на 320 и 600 ученических мест, затем отправился в пригородное село имени Кенеса Нокина, где распахнула двери школа на 320 мест.

– Развитие страны в первую очередь зависит от уровня образования и культуры граждан, поэтому каждое государство уделяет самое пристальное внимание социальной сфере, – отметил аким области, выступая с поздравительной речью. – Новостройки имеют кабинеты с интерактивным мультимедийным оборудованием, компьютерные классы, библиотеки, спортивные и актовые залы. Условия созданы, теперь дело за вами – учителями, учениками и родителями. Вы, ребята, должны использовать представленные возможности максимально, чтобы получить хорошее образование, быть достойными гражданами. Ведь именно вам предстоит воплотить в жизнь идею Главы государства «Мәңгілік Ел», ускорить вхождение Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира.

Остальные пять новых школ появились в районах области – по одной в Мугалжарском, Иргизском, Шалкарском, и две – в Уилском районе. С их вводом в эксплуатацию закроются саманные помещения, ставшие за десятилетия ветхими и аварийными.

В этот же день Бердыбек Сапарбаев побывал на торжественной линейке в честь первого звонка в новой школе в Кандыагаше Мугалжарского района. Она рассчитана на 600 ученических мест. Всего в Актюбинской области в текущем году будет построено 25 школ на 10 080 мест общей стоимостью 24 млрд тенге.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Дети спасают планету
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Казахстан и Россия: литературный диалог
Пора подводить итоги
На пляже развернулась «школа выживания»
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
ИИ-решения для казахского языка
Базовый навык современного пользователя
Алтай – колыбель тюркского мира
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
За безопасность и комфорт
Кумыс из Оркендеу
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
Школьные годы чудесные
Высокий уровень стратегического диалога
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Елимай» заряжен на победу
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]