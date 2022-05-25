Порошки подпольной фасовки

Порошки известных брендов выпускал в подпольном цехе житель Шымкента, наладив производство непосредственно на дому.

В «бизнес-процесс» оказалась вовлеченной вся семья, включая детей и родственников. Подделки под Tide, Ariel и «Миф» фасовали с размахом, тут же отправляя готовую продукцию для реализации мелким оптом и в розницу.

По информации старшего опер­уполномоченного ДЭР города Шымкента Абзала Байжанова, в ходе обыска обнаружены и изъя­ты 1 790 мешков контрафакт­ной продукции. Оперативники также конфисковали сырье и оборудование для изготовления порошков, взвешивания и фасовки.

Контрафактные порошки реализовывали на одном из рынков города. Туда за ними ехали спе­циально. И дело не только в том, что стиральные порошки известной компании-производителя пользуются большой популярностью. Бойкой торговле способствовала и цена подпольной продукции – намного ниже, чем в торговой сети. Представители компании говорят, что сумма причиненного им ущерба превысила 10 млн тенге. То, что порошки стали подделывать, они заподозрили несколько месяцев назад, когда продажи стали снижаться.

Представитель пострадавшей компании в нашей стране Жанат Нурмаганбетова советует покупателям быть предельно внимательными, чтобы не нарваться на подделку. А отличить оригинал от нее несложно. При внимательном осмотре упаковки можно заметить, что значительно отличается ее цветовая гамма. Ну и, конечно же, подозрение должна вызвать низкая цена. Такой стиральный порошок – явная подделка, и рассчитывать на качество не стоит.