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Портреты заскулили
Андрей Кратенко

Фотографии бездомных собак выставлены в арт-центре Qyzyljar Петропавловска.

Сорок фотографий, представленных на выставке «Право на любовь», сделаны примерно в одном стиле и жанре. Не уверен, что по отношению к собачьей морде применим термин «порт­рет», но авторы – истинные фотохудожники Станислав Иванов и Евгений Некрошевич – с такой любовью и терпением отнеслись к своим моделям, что в итоге получились действительно порт­реты. Собачьи глаза будто бы смотрят зрителям прямо в душу. Невозможно пройти мимо…

Выставка фотографий – еще один способ помощи бездомным животным, попытка защитить четвероногих друзей от предательства, равнодушия и жестокости.

Когда-то все эти собаки мыкались по городу в поисках ночлега и пищи. Они все разные – крупные и маленькие, лохматые и гладкошерстые, – но одинаково были измучены бездомной жизнью. Если бы не волонтеры, которые отвезли брошенных псов в частные приюты, все они рано или поздно погибли бы.

В Петропавловске действуют два приюта для бездомных животных. Один из них создал местный предприниматель и меценат Андрей Исаков. В свой проект он вложил не только деньги, но и сердце. Для бездомных собак и кошек Андрей построил просторные вольеры, теплые будки, навесы от солнца, закрытые помещения, организовал для них трехразовое питание, в том числе кормом премиум-класса. В благотворительный комплекс входят также гостиница для домашних животных и ветеринарная клиника. В приюте Исакова сегодня живут более 250 кошек и 200 собак.

Посетители фотовыставки тоже могут помочь брошенным животным, купив фотографии. Выручка пойдет на содержание четвероногих постояльцев приютов.

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