Порядок направления детей-сирот в интернатные организации изменили в Казахстане

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Теперь медицинское обследование ребёнка будет проводиться максимально оперативно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2025 года в Казахстане изменился порядок направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатные организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, теперь после выявления ребёнка органы опеки и попечительства обязаны сначала временно направлять детей в медицинские организации для прохождения полного обследования сроком до трёх дней.

«Такая мера позволит в кратчайшие сроки проверить состояние здоровья ребёнка, при необходимости оказать медицинскую помощь и организовать дальнейшее сопровождение в рамках законодательства. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал заботу и защиту государства с первых дней»,  подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Депутатская инициатива была принята в рамках закона по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг при содействии Уполномоченного по правам ребёнка.

В республике функционирует 111 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где воспитываются 3,6 тысячи детей. При этом более 17 тысяч детей-сирот обрели семьи, отметили в министерстве.

