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Транспорт
Посадку в самолеты будут осуществлять по-новому в Казахстане

Проект «Зональная посадка» запустят в аэропортах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 10 сентября текущего года в аэропортах Казахстана в пилотном режиме запускается проект «Зональная посадка». Основная идея проекта – посадка пассажиров по зональной технологии, то есть по группам, что существенно повысит качество и скорость обслуживания граждан во время пребывания в аэропортах, пояснили в КГА.

«В рамках проекта посадка пассажиров будет осуществляться в зависимости от занимаемого места на борту воздушного судна. При этом несопровождаемые дети и маломобильные пассажиры на посадку будут проходить вне основной очереди в приоритетном порядке в соответствии с действующим законодательством», – добавили в ведомстве.

Как отметили в комитете, в настоящее время процесс посадки пассажиров происходит без специальной технологии (за исключением приоритетной посадки несопровождаемых детей и маломобильных пассажиров), в результате после объявления посадки на борт воздушного судна у ворот/дверей в телескопический трап создается скопление пассажиров. 

В КГА предполагают, что внедрение зональной посадки послужит положительным решением вышеуказанных ситуаций.

«Зональная посадка будет проводиться только в тех аэропортах, где имеются телескопические трапы: в городах Нур-Султане, Актау, Актобе, Туркестане и Караганды. Проект рассчитан на 3 месяца, по истечении которых будет принято решение о дальнейшем применении зональной посадки», – сообщили в ведомстве.

В пилотном проекте будут участвовать авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT.

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