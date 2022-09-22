Фото: КСЭК
Происшествия
Посетители массово отравились в одном из кафе Кентау

В Туркестанской области за массовое отравление посетителей оштрафовали кафе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана.

В Туркестанской области с начала 2022 года зарегистрировано 2 случая заражения пищевой токсической инфекцией, в общей сложности пострадали 15 человек.

Одно пищевое отравление произошло в домашних условиях, другое – в одном из заведений общественного питания города Кентау.

Выяснилось, что трое отравившихся ели суши, пиццу, лаваш из курицы, «Чикен» из кафе в Кентау, где готовят фаст-фуд. Еще 5 клиентов этого же общепита после пиццы и «Чикена» «заработали» острую кишечную инфекцию.

Санэпидемиологи проверили кафе и выявили кучу нарушений. Так, на здание общепита не было заключения о его соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отсутствовали и документы, удостоверяющие безопасность продукции. Сроки годности сырной и колбасной продукции были просрочены. А работники не прошли положенные медосмотры и не имели разрешений на работу, перечислили в КСЭК.

«Владелец кафе, индивидуальный предприниматель, оштрафован на 230 МРП в соответствии с пунктом 1 административной статьи «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

Кроме того, на данный объект составлен протокол по пункту 1 адмстатьи «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления» за работу без получения санитарно-эпидемиологического заключения. Документы направлены в суд», – заключили в ведомстве.

 

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