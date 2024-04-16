Посевы сахарной свеклы возрастут

В области Жетысу готовятся к весенне-полевым работам с учетом сложностей прошлого сезона.

Фото:binomen.ru

Посевные площади нынче увеличатся на 7 тыс. га, достигнув почти 525 тыс. При этом планируется вырастить больше приоритетных культур, в том числе масличных, кормовых и сахарной свек­лы, посевы которой составят 11 тыс. 500 га.

Подробно о ходе подготовки к посевной и мерах поддержки аграриев говорилось на расширенном семинаре-совещании, прошедшем на днях в Коксуском районе области.

По словам директора местного сахарного завода, в этом году ими подана заявка на приобретение качественного зарубежного семенного материала на общую сумму 700 млн тенге. В область уже дос­тавлено почти 10 тыс. единиц гибридных семян, которые начали выдаваться свекловодам. Посевные работы в регионе планируют начать 10 апреля.

Как подчеркнул заместитель акима области Алибек Жаканбаев, прошлый год выдался для аграриев непростым. Но благодаря профессионализму земледельцев и своевременно принятым мерам удалось получить достойный урожай.

С учетом прошлого опыта замакима области поручил всем руководителям на местах обеспечить своевременную доставку ГСМ, семян. Также своевременно к вегетационному периоду должны быть подготовлены оросительные каналы, организована доставка поливной воды на поля. Под особым контролем предоставление субсидий и кредитов для фермеров.