Поскользнулся перед авто: 12-летнего ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе

12-летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

16 ноября около 14:00 часов 34-летняя водитель «Т» на автомашине Honda Avancier по улице Б. Момышулы в селе Шелек наехала на 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Жуткие кадры зафиксировала камера видеонаблюдения. На них видно, как подросток, переходя улицу, внезапно поскользнулся и упал. Затем его переезжает авто.

Факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Енбекшиказахского района по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены все необходимые экспертизы.